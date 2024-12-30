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Стиль життя

Софія Ротару публічно звернулася до сина та невістки (фото)

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Фото: Instagram sofiarotaru.official | Софія Ротару з родиною

Руслан Євдокименко з дружиною Світланою відзначають 31-шу річницю одруження. За цей час вони двічі стали батьками.

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Українська співачка Софія Ротару звернулася до свого сина та невістки у важливу для них дату. Сімейне фото артистка опублікувала в Instagram.

Продюсер Руслан Євдокименко 31 рік офіційно одружений зі своєю дружиною Світланою. У річницю їхнього шлюбу пару привітала Софія Ротару, опублікувавши у соцмережі архівний кадр єдиного сина та невістки.

На фото Руслан зі Світланою позують в обіймах на тлі поля в теплу пору року. Ротару не стала підписувати знімок, а додала анімацію сердечка та зазначила, що вони святкують "День сім'ї".

Син та невістка Софії Ротару Fullscreen
Син та невістка Софії Ротару

Світлана Євдокименко також показала кілька архівних кадрів. Зокрема, вона з чоловіком позували з маленькими дітьми на фоні храму, а також разом з бабусею Софією Ротару в домашній обстановці.

"З днем народження нашої родини! 1993", — написала дружина Руслана Євдокименка.

За понад три десятиліття шлюбу пара стала батьками двічі. У них народився син Анатолій та донька Софія.

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Нагадаємо, Софія Ротару переписала квартиру в Москві на свого сина.

Також Фокус писав про нові стосунки онуки Софії Ротару.