Концерт переносится: одного из участников нацотбора на "Евровидение" мобилизовали в ВСУ

Из-за мобилизации одного из участников группа "ДК Энергетик" перенесла концерт во Львове на другую дату. Мобилизованный пообещал быть с фанатами на связи.

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Один из участников украинской постпанк-группы"ДК Энергетик", что в этом году боролся за право представить Украину и "Евровидении" с песней "Сіль", был мобилизован в ВСУ. По этой причине будет перенесен концерт, который должен был состояться 30 марта во Львове. Сообщение опубликовано 27 марта на официальной странице группы в Instagram.

"Уважаемые господа, меня мобилизовали, соответственно львовский канц переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить, что и как", — говорится в заметке.

Пока не известно, кто именно из участников группы мобилизовался в Силы обороны: вокалист Яков Марный (вокал), гитарист Всеволод Шутка или бас-гитарист Александр "Фол" Фолянский.

ДК "Энергетик" отметили, что все приобретенные билеты на их концерт останутся действительными.

Мобилизованный музыкант пообещал, что время от времени будет выходить на связь с поклонниками.

В финале национального отбора на "Евровидение" группа "ДК Энергетик" заняла 6 место. Победу и право представить Украину на конкурсе в швейцарском Базеле завоевала группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, 26 марта украинский актер и комик Игорь Ласточкин рассказал, где служит после мобилизации в ВСУ.

Украинский комик, актер, участник "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый 21 марта "отметил" годовщину ранения, которое получил на Авдеевском направлении в марте 2024 года.