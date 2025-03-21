"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый "отметил" годовщину ранения (фото)

Ранение актер получил в Орловке на Авдеевском направлении 21 марта 2024 года. Во время боя вражеский снаряд упал возле окопа, где он находился, и разорвался.

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Украинский актер и военный Виктор Розовый "отметил" годовщину своего тяжелого ранения. События марта 2024 года комик вспомнил в Instagram.

"Сегодня прошел ровно год, как я получил ранение, а это значит, что сегодня у меня второй день рождения. Поздравляйте меня", — написал Розовый 21 марта.

Актер добавил, что восстановление и прогресс у него может происходить постоянно и нет сроков, после которых он остановится, главное самому не останавливаться и работать. Впрочем, ранение тяжелое, поэтому и реабилитация будет долгой.

"Сегодня я узнал, что в первой моей реанимации, в которую меня привезли, думали, что я не протяну и 10 дней", — признался победитель рейтинга Фокуса "Украинец года-2024".

Виктор Розовый получил ранение в марте 2024 года

Звезда "Лиги смеха" добавил, что сейчас учится принимать себя таким, как есть. Впрочем, его левые конечности "забыли", как выполнять определенные движения и он пытается им все "объяснить".

"Трудно стоять, потому что меня шатает, стопы выгибаются, когда стою, но это все мелочи по сравнению с тем, что был реальный шанс забараниться) Ну и голова шита-перешита, но главное все трудности текучие", — написал Виктор Розовый.

Ранение актер получил в Орловке на Авдеевском направлении 21 марта 2024 года. Во время боя вражеский снаряд упал возле окопа, где он находился, и разорвался. Осколок пробил воину шлем.

Виктор Розовый

"120 мина упала меньше метра от моего окопа, осколок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое, полушария мозга. Прикиньте — хедшот, а я все же жив. Но есть некоторые нюансы. Сейчас у меня гемипарез и спастичность левых конечностей (леваки как всегда подводят) и зрительно-пространственное нарушение", — говорил Розовый.

Напомним, Виктор Розовый стал ведущим YouTube-шоу Третьей штурмовой.

Также Фокус писал о реабилитации Виктора Розового после тяжелого ранения.