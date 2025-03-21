"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий "відзначив" річницю поранення (фото)

Поранення актор отримав в Орлівці на Авдіївському напрямку 21 березня 2024 року. Під час бою ворожий снаряд впав біля окопу, де він перебував, і розірвався.

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Український актор та військовий Віктор Розовий "відзначив" річницю свого важкого поранення. Події березня 2024 року комік пригадав в Instagram.

"Сьогодні пройшов рівно рік, як я отримав поранення, а це значить, що сьогодні у мене другий день народження. Вітайте мене", — написав Розовий 21 березня.

Актор додав, що відновлення та прогрес у нього може відбуватись постійно і немає термінів, після яких він зупиниться, головне самому не зупинятись і працювати. Втім, поранення важке, тому й реабілітація буде довгою.

"Сьогодні я дізнався, що в першій моїй реанімації, в яку мене привезли, думали, що я не протягну і 10 днів", — зізнався переможець рейтингу Фокусу "Українець року-2024".

Віктор Розовий отримав поранення в березні 2024

Зірка "Ліги сміху" додав, що наразі вчиться приймати себе таким, як є. Втім, його ліві кінцівки "забули", як виконувати певні рухи і він намагається їм все "пояснити".

"Важко стояти, бо мене хитає, стопи вигинаються, коли стою, але це все дрібниці порівнянно з тим, що був реальний шанс забаранитись) Ну і голова шита-перешита, але головне всі труднощі плинні", — написав Віктор Розовий.

Поранення актор отримав в Орлівці на Авдіївському напрямку 21 березня 2024 року. Під час бою ворожий снаряд впав біля окопу, де він перебував, і розірвався. Уламок пробив воїну шолом.

Віктор Розовий

"120 міна впала менше метра від мого окопу, уламок пробив сам окоп і мій шолом. У мене було уражено праву і частково ліву, півкулі мозку. Прикиньте – хедшот, а я все ж таки живий. Але є деякі нюанси. Зараз у мене геміпарез та спастичність лівих кінцівок (ліваки як завжди підводять) та зорово-просторове порушення" — говорив Розовий.

Нагадаємо, Віктор Розовий став ведучим YouTube-шоу Третьої штурмової.

Також Фокус писав про реабілітацію Віктора Розового після важкого поранення.