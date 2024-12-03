Комік Віктор Розовий показав, як загоюються шрами на голові після трепанації черепа

Світлину, на якій видно, як загоюються шрами після операції, український комік підписав "Недобровільне СЗЧ".

Гуморист Віктор Розовий поділився світлинами травмованої внаслідок поранення на фронті голови, яка загоюється після низки операцій. Фото Розовий оприлюднив у своєму Інстаграмі.

Недобровільне СЗЧ Фото: Скриншот

"Недобровільне СЗЧ (самовільне залишення частини, — ред.)", — підписав світлину комік.

Зазначимо, що після осколкового поранення голови у складі 3-ї окремої штурмової бригади раніше Розовий вже розповідав деталі про свою госпіталізацію та те, як йому робили трепанацію черепа й вставляли титанову пластину в уражене місце.

Трепанація черепа Фото: Скриншот

"Шрами прикрашають чоловіка, а шрами від трепанації?)", — запитував тоді гуморист.

Якщо порівняти обидві світлини, то видно, що з часом шрами загоюються, а рана на голові стає все менш помітною.

Хто такий Віктор Розовий

Український комік, учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" на проєкті "Ліга сміху". Учасник проєкту "Ігри приколів" на телеканалі 1+1. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну — військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. 21 березня 2024 року отримав важке уламкове поранення голови. Наприкінці липня боєць опублікував наслідки своєї травми і показав фото деформованого черепа — вм'ятину, яка залишилася в голові після того, як лікарі дістали уламки.

21 жовтня повідомлялося, що Віктор Розовий виконав перший символічний удар по м'ячу перед матчем українських команд "Рух" і "Карпати". Уболівальники на трибунах голосно підтримали бійця та коміка, який продовжує оговтуватися після отримання травм на полі бою.

18 листопада стало відомо, що Віктор Розовий повернувся до "Ліги Сміху".