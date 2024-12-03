Комик Виктор Розовый показал, как заживают шрамы на голове после трепанации черепа
Фотографию, на которой видно, как заживают шрамы после операции, украинский комик подписал "Недобровольное СЗЧ".
Юморист Виктор Розовый поделился фотографиями травмированной в результате ранения на фронте головы, которая заживает после ряда операций. Фото Розовый обнародовал в своем Инстаграме.
"Недобровольное СЗЧ (самовольное оставление части, — ред.)", — подписал фотографию комик.
Отметим, что после осколочного ранения головы в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ранее Розовый уже рассказывал детали о своей госпитализации и то, как ему делали трепанацию черепа и вставляли титановую пластину в пораженное место.
"Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?)", — спрашивал тогда юморист.
Если сравнить обе фотографии, то видно, что со временем шрамы заживают, а рана на голове становится все менее заметной.
Кто такой Виктор Розовый
Украинский комик, участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" на проекте "Лига смеха". Участник проекта "Игры приколов" на телеканале 1+1. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. 21 марта 2024 года получил тяжелое осколочное ранение головы. В конце июля боец опубликовал последствия своей травмы и показал фото деформированного черепа — вмятину, которая осталась в голове после того, как врачи достали обломки.
21 октября сообщалось, что Виктор Розовый выполнил первый символический удар по мячу перед матчем украинских команд "Рух" и "Карпаты". Болельщики на трибунах громко поддержали бойца и комика, который продолжает оправляться после получения травм на поле боя.
18 ноября стало известно, что Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха".