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Стиль жизни Евровидение 2025

"Мы — обычные чуваки": группа "ДК Энергетик" о "Евровидении" и саундтреке к "S.T.A.L.K.E.R. 2" — интервью Фокусу

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Фото: коллаж Фокус | ДК Энергетик

Группа "ДК Энергетик" стремительно ворвалась в украинскую музыкальную историю, сочетая атмосферу постпанка с урбанистическими мотивами. Участник коллектива — Яков Марный поделился историей создания группы, рассказали о сотрудничестве с "S.T.A.L.K.E.R. 2" и объяснили, почему не воспринимают "Евровидение" как соревнование.

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Расскажите о создании группы. Как появилась идея назвать коллектив "ДК Энергетик"?

Сева (гитарист группы) ранее занимался записью группы "Марный", но ряд обстоятельств и совпадений привел к тому, что весной 2022-го мы создали свою собственную группу, поскольку было общее музыкальное видение и желание создать что-то вместе тянулось еще за год до того.

На тот момент было накоплено пару демо-записей, а уже в период осень-зима 2022/23 было написано материала на два альбома. Весной 2023-го года был выпущен первый альбом и в мае должно было состояться первое выступление, но в силу того, что были сомнения, смогу ли я хорошо сочетать игру на бас-гитаре и петь, было решено пригласить на позицию бас-гитариста отдельного человека — таким образом в группе появился Фол и с тех пор мы играем втроем.

Относительно названия — сначала должен был быть просто "Энергетик", но наш чат в ТГ имел приставку "ДК" — это увидел Макс Нагорняк (музыкальный обозреватель), когда мы ему присылали демки и он сказал, что крутое название. Мы прикинули, что и действительно — сам ДК Энергетик (в Припяти), как символ, прекрасно передает всю атмосферу постпанка, к тому же в детстве мы "угарали" по "Сталкеру" — да и в целом, просто много точек соприкосновения вокруг этого урбанонима.

Расскажите обо всех участниках вашего коллектива. Кто вы и откуда? Как познакомились и чем занимались до музыки?

Мы обычные чуваки, которые выросли в обычных обстоятельствах и которые с детства интересовались музыкой. Единственное отличие это то, что я вырос в Киеве, а Сева и Фол в Броварах, но дворы везде одинаковые. Я со всеми заочно был знаком с начала 2010-х сугубо из-за общих друзей из музыкальной тусовки. Фол и Сева вообще из одного дома, поэтому знакомы с детства. Ну и во второй половине 2010-х уже раззнакомились ближе. Относительно того, чем занимались до музыки, наверное сказать — нечего, потому что действительно, занимались ею с детства.

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ДК Энергетик
Фото: ДК Енергетик

Как вы выбрали постпанк как основной жанр? Что для вас означает этот стиль музыки?

Постпанк — как звуки детства, в памяти навсегда остались отпечатки звуков кассет.

Песня "Улица Восток" вошла в саундтрек игры "S.T.A.L.K.E.R. 2". Как это произошло, и что для вас означает такой успех?

Всего вошло шесть наших песен включая "Улица Восток" и совместную песню со Small Depo. Произошло это все довольно прозаично: на лейбл, где мы релизимся поступил запрос на предоставление песен к игре, что и сделали. Подавали мы конечно больше песен, чем вошло в саундтрек. Но все равно мы были очень счастливы, когда узнали, что наши песни будут звучать в игре, даже если бы была только одна композиция. Потому что как уже говорилось выше, в нулевых мы фанатели от серии игры "Сталкер".

Расскажите о создании песни "Сіль". Почему именно эта композиция стала вашим выбором для конкурса на Нацотбор?

У нас не было цели написать песню именно под Евровидение 2025, мы просто сделали то, что мы любим делать и что мы по крайней мере, как нам кажется, умеем. Поскольку на тот момент мы как раз выпустили третий альбом и нужен был новый материал. Так "Сіль" — просто та песня, которая была написана следующей.

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ДК Энергетик
Фото: ДК Енергетик

Чувствуете ли вы конкуренцию с другими участниками? Кто, по вашему мнению, может стать вашим главным соперником?

Конкуренцию не чувствуем потому что — это не спортивные соревнования, где от того, как ты пробежишь и сколько будет забито голов, будет зависеть результат. Это просто витрина, где мы демонстрируем свое предложение для всей страны, которая и будет выбирать то, что ей больше всего откликнется, что больше всего с ней срезонирует, а значит никакого соперничества не может быть и любой из десяти претендентов является "главным соперником".

В сети активно обсуждаются скандалы между участниками Нацотбора. Как вы относитесь к обвинениям в плагиате песни FIЇNKA или провокационным заявлениям других исполнителей?

Коротко: нас — это не касается, "кто как хочет, так и дрочит", кто мы такие, чтобы давать публичную оценку действиям, или высказываниям других артистов? Но, чтобы это не воспринималось, что мы убегаем от ответа, то: плагиат — это плохо, и нужно следить и ответственно относиться к тому, что ты несешь в публичное пространство.

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ДК Энергетик
Фото: ДК Енергетик

Были ли у вас конфликты с другими участниками, например, ENLEO, FIЇNKA или Муяд? Если да, что стало причиной?

Нет — не было, ни с кем лично не знакомы.

Некоторые артисты обвиняют других в "заимствовании идей" или "неконкурентной борьбе". Как вы реагируете на такие упреки?

Впервые слышим, опять же, мы довольно оторваны от этого пузыря, и нам это не интересно, как по отношению между артистами, так и если вдруг подобные упреки будут адресованы нам, и как писал выше, мы не воспринимаем это событие как борьбу.

Как вы воспринимаете критику? Есть ли какой-то совет, который кардинально изменил вашу карьеру?

Думаю, здесь секретов нет, "все как у людей": критику воспринимаем спокойно, иногда с улыбкой, иногда с диким хохотом; конечно, слова, поступающие от людей, которые достигли чего-то и понимают о чем говорят лучше "слышатся", чем от рандомных комментаторов, но в любом случае, у нас свой путь и как показывает опыт, мы идем правильно. А насчет советов: надо просто непрерывно работать и понимать для чего ты это делаешь — осознанный постоянный труд!

Ранее Фокус публиковал интервью группы Future Culture.