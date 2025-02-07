"Ми — звичайні чуваки": гурт "ДК Енергетик" про "Євробачення" та саундтрек до "S.T.A.L.K.E.R. 2" — інтерв'ю Фокусу

Гурт "ДК Енергетик" стрімко увірвався в українську музичну історію, поєднуючи атмосферу постпанку з урбаністичними мотивами. Учасник колективу — Яків Марний поділився історією створення гурту, розповіли про співпрацю з "S.T.A.L.K.E.R. 2" та пояснили, чому не сприймають "Євробачення" як змагання.

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Як гурт "ДК Енергетик" опинився в саундтреку "S.T.A.L.K.E.R. 2"? Як з'явилася пісня "Сіль" для Нацвідбору на "Євробачення"? Що учасники гурту думають про скандали в музичній індустрії? Детальніше — у відвертому інтерв'ю Фокусу з вокалістом гурту Яковом Марним.

Розкажіть про створення гурту. Як з'явилася ідея назвати колектив "ДК Енергетик"?

Сєва (гітарист групи) раніше займався записом гурту "Марный", але низка обставин і збігів призвела до того, що навесні 2022 ми створили свій власний гурт, оскільки мали спільне музичне бачення і бажання створити щось разом тягнулося ще за рік до того.

На той момент було накопичено пару демо-записів, а вже в період осінь-зима 2022/23 було написано матеріалу на два альбоми. Навесні 2023 року було випущено перший альбом і в травні мав відбутися перший виступ, але з огляду на те, що були сумніви, чи зможу я гарно поєднувати гру на бас-гітарі та співати, було вирішено запросити на позицію бас-гітариста окрему людину — у такий спосіб у гурті з'явився Фол, і відтоді ми граємо втрьох.

Щодо назви — спочатку мав бути просто "Енергетик", але наш чат у ТГ мав приставку "ДК" — це побачив Макс Нагорняк (музичний оглядач), коли ми йому надсилали демки і він сказав, що крута назва. Ми прикинули, що й справді — сам ДК Енергетик, (що в Прип'яті), як символ, чудово передає всю атмосферу постпанку, до того ж у дитинстві ми "угарали" від "Сталкера" — та й загалом просто багато точок дотику довкола цього урбаноніму.

Розкажіть про всіх учасників вашого колективу. Хто ви і звідки? Як познайомилися і чим займалися до музики?

Ми звичайні чуваки, які виросли за звичайних обставин, які змалечку цікавилися музикою. Єдина відмінність це те, що я виріс у Києві, а Сева і Фол у Броварах, але двори скрізь однакові. Я з усіма заочно був знайомий з початку 2010-х суто через спільних друзів з музтусовки. Фол і Сева взагалі з одного будинку, тому знайомі з дитинства. Ну і в другій половині 2010-х уже роззнайомилися ближче. Щодо того, чим займалися до музики, напевно сказати — нічого, бо справді, займалися нею з дитинства.

ДК Енергетик Фото: ДК Енергетик

Як ви обрали постпанк як основний жанр? Що для вас означає цей стиль музики?

Постпанк — як звуки дитинства, у пам'яті назавжди залишилися відбитки звуків касет.

Пісня "Вулиця Схід" увійшла до саундтреку гри "S.T.A.L.K.E.R. 2". Як це сталося, і що для вас означає такий успіх?

Загалом увійшло шість наших пісень, включно з "Улица Восток" і спільною піснею зі Small Depo. Сталося це все доволі прозаїчно: на лейбл, де ми релізимося, надійшов запит із наданням пісень до гри, що ми й зробили. Подавали ми, звісно, більше пісень, ніж увійшло, але все одно ми були дуже щасливі, коли дізналися, що наші пісні звучатимуть у грі, навіть якби була лише одна композиція, бо як уже казалось вище, у нульових ми фанатіли від серії гри "Сталкер".

Розкажіть про створення пісні "Сіль". Чому саме ця композиція стала вашим вибором для конкурсу на Нацвідбір?

У нас не було мети написати пісню саме під Євробачення, ми просто зробили те, що ми любимо робити і що ми принаймні як нам здається, вміємо робити. Оскільки на той момент ми якраз випустили третій альбом і потрібен був новий матеріал, то "Сіль" так вийшло, просто та пісня, яка була написана наступною.

ДК Енергетик Фото: ДК Енергетик

Чи відчуваєте ви конкуренцію з іншими учасниками? Хто, на вашу думку, може стати вашим головним суперником?

Конкуренції не відчуваємо тому що — це не спортивні змагання, де від того, як ти пробіжиш, скільки буде забито голів, чи наскільки ти фізично сильний залежатиме результат. Це просто вітрина, де ми демонструємо свою пропозицію для всієї країни, яка й обиратиме те, що їй найбільше відгукнеться, що найбільше з нею зрезонує, а отже жодного суперництва не може бути і будь-хто з десяти претендентів є "головним суперником".

У мережі активно обговорюють скандали між учасниками нацвідбору. Як ви ставитеся до звинувачень у плагіаті пісні FIЇNKA або провокаційних заяв інших виконавців?

Коротко: нас — це не стосується, "хто як хоче, так і дрочить", хто ми такі, щоб давати публічну оцінку діям чи висловлюванням інших артистів? Але, щоб це не сприймалося, що ми тікаємо від відповіді, то: плагіат — це погано, і потрібно слідкувати і відповідально ставитися до того, що ти несеш у публічний простір.

ДК Енергетик Фото: ДК Енергетик

Чи були у вас конфлікти з іншими учасниками, наприклад, ENLEO, FIЇNKA або Муяд? Якщо так, що стало причиною?

Ні — не було, ні з ким особисто не знайомі.

Деякі артисти звинувачують інших у "запозиченні ідей" або "неконкурентній боротьбі". Як ви реагуєте на такі закиди?

Уперше чуємо, знову ж таки, ми доволі відірвані від цієї бульбашки, і нам це не цікаво, як стосовно між артистами, так і якщо раптом подібні закиди будуть адресовані нам, і як писав вище, ми не сприймаємо цю подію як боротьбу.

Як ви сприймаєте критику? Чи є якась порада, яка кардинально змінила вашу кар'єру?

Гадаю, тут секретів немає, "все як у людей": критику сприймаємо спокійно, інколи з посмішкою, інколи з диким реготом; звісно, слова, які надходять від людей, які досягли чогось і розуміють, про що говорять, краще "чути", аніж від рандомних коментаторів, але в будь-якому разі маємо свій шлях, і, як показує досвід, ми йдемо правильно. А щодо порад, то треба просто безперервно працювати і розуміти для чого ти це робиш — усвідомлена постійна праця!

Раніше Фокус публікував інтерв'ю групи Future Culture.