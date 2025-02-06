Future Culture о дрожи в ногах, головокружении и пути к победе—интервью Фокусу

Насколько важно для группы попасть на Евровидение и как именно они представляют свою миссию в мире современной музыки—читайте подробности в интервью Фокусу с участниками группы Future Culture.

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Группа Future Culture рассказали о своем пути к финалу Нацотбора на Евровидение-2025, что стало для них не только победой, но и мощным шагом к новым музыкальным горизонтам. Подробнее — в нашем эксклюзивном интервью, в котором ребята откровенно делятся мыслями о музыке, стиле, экспериментах и реакции на прохождение в Нацотбор.

Что вы почувствовали, когда узнали, что попали в финал Национального отбора на Евровидение-2025?

Мы почувствовали головокружение, покалывание в сердце, дрожь в ногах, потемнение в глазах, звон в ушах, заложенный нос и даже онемение языка. А если без шуток, то, конечно, мы были рады. Всегда приятно, когда твою музыку выкупают. И за это мы хотели бы поблагодарить Тину Кароль — она знает толк в стильной музыке и сразу поняла нашу песню с первых секунд и поддерживала нас на каждом этапе.

Как возникла идея песни "Waste My Time"? Какой основной месседж вы хотели донести до слушателей?

Идея песни "Waste My Time" возникла у нашего барабанщика во время отдыха со своей женой после тяжелой рабочей недели. У них были планы провести выходные "с пользой" — куда-то пойти, чем-то заняться, но в итоге все завершилось тем, что они просто залипали на диване и ничего не делали. Именно тогда пришло осознание, что такой отдых — самый ценный. Это об умении расслабиться, быть рядом с близкими людьми, обниматься, смеяться, радоваться моменту и позволять себе "тратить" время — потому что на самом деле потерянного времени не существует.

Каждая секунда нашей жизни — это чудо, и его нужно ловить, наслаждаться им. Основной месседж песни в том, что надо ценить эти простые моменты жизни, время с близкими, даже если вы просто ничего не делаете. Очень важно находить места силы и людей, с которыми можно перезагрузиться, восстановить энергию.

Современный мир постоянно заставляет нас бежать, ускоряться, что-то делать, но важно уметь замедлиться, расслабиться и перезагрузиться. В условиях войны это важнейший скилл, без которого нервная система быстро истощается и "сгорает" как результат неспособность бороться, поддерживать близких и военных которые своими жертвами дают нам возможность жить наши жизни.

Как подготовка к Нацотбору повлияла на вашу группу? Что изменилось в вашей работе?

Подготовка к Нацотбору очень положительно повлияла на нашу группу, и в первую очередь благодаря четким и неотложным дедлайнам. Это именно то, чего всегда не хватает творческим личностям, музыкантам и вообще всем креативным людям. У каждого такого человека есть одна большая проблема — прокрастинация. Мы всегда пытаемся достичь какого-то идеала, поэтому песни бесконечно записываются, переписываются, сводятся, видео переделываются — и это продолжается без конца.

Но Евровидение дало нам, скажем так, хорошего "пня под задницу", чтобы мы начали работать быстрее, действовать решительнее и больше не теряли времени. Это заставило нас сосредоточиться на самом важном и работать максимально эффективно.

Как вы готовитесь к выступлению? Можете немного рассказать о вашей сценографии и идее номера?

К сожалению, мы не можем раскрывать ни одного из элементов нашего шоу, ведь наши продюсеры нам это строго запретили. Поэтому 8 февраля всех ждет сюрприз. Единственное, что можем сказать: подготовка идет очень стремительно, хаотично (в основном из-за очень сжатых сроков, но в то же время максимально профессионально. Это все благодаря большой и опытной команде StarLight Media, которая работает над нашим номером.

Future Culture Фото: Future Culture

Как возникло название группы Future Culture, и что оно символизирует? Расскажите о каждом из ваших участников — откуда вы, сколько вам лет, чем занимались до группы и как вы все познакомились?

Название Future Culture — это идея нашего бас-гитариста. Во-первых, это просто два классных и удобных слова, которые отлично смотрятся и звучат вместе. Во-вторых, это небольшой намек, приглашение исследовать, что же такое эта "культура будущего". Мы приглашаем слушателей на концерты, чтобы разобраться в этом вместе, ведь наши выступления на 90% состоят из полной импровизации. Никто, даже мы сами, не знает, что произойдет в следующую секунду — музыка рождается прямо на сцене.

Участники группы познакомились при разных обстоятельствах, все мы из разных городов: Луганск, Северодонецк, Кривой Рог, Киев, но именно в Киеве мы все познакомились. Как именно мы все встретились — это история на несколько часов. Средний возраст участников колеблется между 30 и 40 годами, но главное — мы всю жизнь посвятили музыке. Музыка — это то, что мы умеем лучше всего.

В этой группе мы даем друг другу полную свободу, и именно поэтому наша музыка уникальна и именно такая, как вы ее слышите.

Как бы вы описали свой музыкальный стиль и чем он отличается от других украинских групп?

Наш стиль очень трудно описать одним словом, ведь мы постоянно экспериментируем. Каждый участник группы имеет огромный опыт работы в совершенно разных музыкальных жанрах, поэтому мы умеем играть почти любую музыку. Это постоянные эксперименты и поиск новых горизонтов.

Однако есть одна вещь, которая нас объединяет и характеризует — это кач. Мы создаем грувовую, ритмически насыщенную музыку, которая балансирует между хип-хопом, R&B, нео-соулом и фанком. Нам нравится играть с электроникой, лупами, сэмплами.

Если попытаться обобщить, то это можно назвать contemporary urban music — современная урбанистическая музыка. На английском это звучит понятнее, но суть в том, что мы творим музыку, которая отражает ритм и вайб современного города.

Чем мы отличаемся? Во-первых, тем, что жанры, которые мы исполняем, в Украине не сильно развиты. Джаз Хип-хоп, R&B, нео-соул, фанк не являются популярными жанрами и остаются в андерграунде, и мы хотим быть среди тех, кто популяризирует такую музыку.

Во-вторых, мы полностью DIY-группа. У нас нет аранжировщиков, продюсерских команд или кого-либо, кто стоял бы над нами и руководил процессом. Все, что вы видите и слышите, — это результат нашей собственной работы. Мы сами пишем музыку, снимаем клипы, создаем контент.

Наша музыка рождается через джемы и импровизацию, а не через планирование за столом, когда кто-то говорит: "Так, какой трек нам записать следующим? Давайте в таком-то стиле с таким ритмом, потому что это сейчас в тренде". У нас такого нет. Наша музыка — это стопроцентно искреннее и настоящее творчество, без фильтров и компромиссов. То, что вы слышите, — это мы, и это честно.

Какие исполнители или группы повлияли на ваше творчество?

Это очень сложный вопрос, ведь мы — пять разных творческих единиц с абсолютно разными музыкальными вкусами. Сказать точно, кто на нас повлиял, очень трудно.

Однако, наверное, наибольшее влияние на нашу группу оказал австралийский квартет Hiatus Kaiyote. Они создают музыку в жанре нео-соул, и это для нас просто квинтэссенция красоты, эстетики, стиля, инновационных идей и экспериментов. Могу добавить еще по одному исполнителю от каждой из группы: John Frusciante, Frank Ocean, Chris Dave, R.Stevie Moore, Stevie Wonder.

Что вас вдохновляет в создании музыки, и есть ли у вас любимые темы или идеи, которые вы хотите донести до слушателей?

На творчество нас вдохновляет жизнь и… мы сами. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, это взрыв энергии, смеха и шуток. Эти встречи заряжают нас позитивом и вдохновляют двигаться дальше.

В нашей группе царит полная свобода — никто никому не ставит никаких рамок, и каждый может делать все, что захочет. Эта атмосфера творческой свободы тоже является мощным источником вдохновения.

Были ли у вас творческие споры? Как вы решаете конфликты внутри группы?

Творческие разногласия у нас случаются довольно редко. А если и возникают, то мы их решаем очень просто — с помощью камня, ножниц и бумаги.

Как вы работаете над своим образом? Есть ли у вас стилистическая команда, которая помогает в выборе сценического стиля?

Мы никак не работаем над своими образами — у нас нет команды стилистов, и на концерты мы одеваемся так, как кому вздумается. Мы придерживаемся той же концепции, что и в творчестве: полная свобода. Каждый из нас выражает себя так, как хочет, и это прекрасно отражает нашу суть

Future Culture Фото: Future Culture

Чем занимаются участники группы, когда не работают над музыкой?

Когда мы не занимаемся музыкой в рамках Future Culture, то занимаемся… другой музыкой. Мы все пятеро — музыканты до мозга костей. У каждого из нас есть несколько других проектов, над которыми мы работаем параллельно. Мы пишем аранжировки на заказ, играем сессионно на концертах и в студиях, создаем озвучку для компьютерных игр, обучаем игре на музыкальных инструментах и игре в группе, продюсируем музыку и так далее. Вся наша деятельность так или иначе связана с музыкой, ведь это наша жизнь и главная страсть.

Чувствуете ли вы конкуренцию с другими финалистами Нацотбора? Кто из них, по вашему мнению, является самым сильным соперником?

Мы вообще не чувствуем конкуренции. Лично наш барабанщик считает концепцию музыкального конкурса немного абсурдной. Ведь мы соревнуемся за то, чтобы кто-то выбрал "лучшую" песню, руководствуясь своими субъективными впечатлениями и музыкальными вкусами. А по сути, у всех нас одна и та же цель — поехать в Европу и еще раз заявить всему миру об Украине: показать, какая у нас сильная творческая нация, какой высокий уровень нашей музыки, и напомнить, что у нас до сих пор идет война.

Нам нужна поддержка. Европа, Америка, НАТО, ООН, весь коллективный Запад должны раздуплиться, что если они сегодня не помогут нам, то завтра чилить в блиндаже под КАБами уже будут они сами.

Поэтому я вообще предлагаю отменить голосование и отправить всех 10 финалистов, или даже всех 20+ исполнителей из лонг-листа, вместе! Представьте себе: огромный боевой автобус, аля Mad Max на котором вместо пушек — огромные колонки. Из них по очереди валит наш общий плейлист. Мы всей бандой вырываемся в Базель и просто разваливаем всех и все Украинской музыкой. Думаю, это был бы лучший способ показать миру, кто мы такие.

Как вы относитесь к критике вашей музыки и образа?

К критике мы относимся положительно-нейтрально. Любая критика — это одновременно и полезно, и бессодержательно. Ведь она всегда исходит от человека со своим субъективным видением, сформированными музыкальными вкусами, чувством стиля и представлением о том, что правильно или красиво. Это мнение всегда субъективно и часто завязано на эго того, кто его высказывает. Поэтому мы не слишком обращаем на это внимание.

Однако в целом к критике относимся положительно, ведь все мы знаем, что худшее — это равнодушие. Когда твое творчество не вызывает никаких эмоций. А если твою музыку обожают или критикуют — это значит, что она цепляет людей. И это, безусловно, признак успеха.

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