Объявлен победитель Нацотбора на Евровидение: победила группа Ziferblat

По оценкам зрителей Ziferblat получил максимальные 10 баллов. В этом году победитель получил кубок в форме сердца.

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В Украине 8 февраля состоялся финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2025". В финале победу одержала группа Ziferblat.

В финале участие принимали 10 финалистов. На звание победителя Нацотбора Евровидения претендовали: Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Энергетик, Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture.

По оценкам членов жюри 10 баллов получил певец Khayat, 9 баллов от жюри досталось Ziferblat, Маша Кондратенко получила 8 баллов.

По оценкам зрителей Ziferblat получил максимальные 10 баллов.

Результаты судейского голосования

Ziferblat выступил с песней "Песня "Bird of Pray", которая по словам музыкантов о свободе — путешествие-исповедь.

"Мы себе сказали, если мы победим, мы больше не пойдем на Нацотбор", — сказали, улыбаясь, победители отбора.

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Голосовали за исполнителей украинцы в приложении Дія, и через СМС на номер 7576 с порядковым номером понравившегося участника.

Напомним, что победитель Нацотбора определялся по результатам голосования жюри и зрителей. Проголосовать за своего фаворита можно будет в мобильном приложении "Дія" и с помощью смс-сообщений