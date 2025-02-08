Объявлен победитель Нацотбора на Евровидение: победила группа Ziferblat
По оценкам зрителей Ziferblat получил максимальные 10 баллов. В этом году победитель получил кубок в форме сердца.
В Украине 8 февраля состоялся финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2025". В финале победу одержала группа Ziferblat.
В финале участие принимали 10 финалистов. На звание победителя Нацотбора Евровидения претендовали: Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Энергетик, Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture.
По оценкам членов жюри 10 баллов получил певец Khayat, 9 баллов от жюри досталось Ziferblat, Маша Кондратенко получила 8 баллов.
По оценкам зрителей Ziferblat получил максимальные 10 баллов.
Ziferblat выступил с песней "Песня "Bird of Pray", которая по словам музыкантов о свободе — путешествие-исповедь.
"Мы себе сказали, если мы победим, мы больше не пойдем на Нацотбор", — сказали, улыбаясь, победители отбора.
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Голосовали за исполнителей украинцы в приложении Дія, и через СМС на номер 7576 с порядковым номером понравившегося участника.
Напомним, что победитель Нацотбора определялся по результатам голосования жюри и зрителей. Проголосовать за своего фаворита можно будет в мобильном приложении "Дія" и с помощью смс-сообщений