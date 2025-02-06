KRYLATA про Нацвідбір на Євробачення-2025: "STAY TRUE" як відображення війни та надії

KRYLATA розповіла про свою пісню "STAY TRUE", яка відображає переживання війни та відчайдушну надію. Вона підкреслила, що для неї це не просто конкурс, а можливість донести важливе послання до глядачів. Крім того, артистка розкрила, як її псевдонім, обраний сестрою, став символом її творчої сутності.

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Участь у Нацвідборі на Євробачення-2025 для артистки KRYLATA — це важливий етап її творчого шляху. У ексклюзивному інтерв'ю Фокусу вона розповіла про зміни, з якими зіткнулася, як змінювалася її музика та головний меседж її композиції "STAY TRUE". Артистка також поділилася своїми емоціями щодо потрапляння у фінал і про те, чому для неї це більше, ніж просто конкурс.

Ви вдруге берете участь у Нацвідборі на Євробачення. Які головні зміни ви помітили? Чи були якісь труднощі?

Те, що я пройшла у шортлист Нацвідбору і є головною зміною з минулорічного. Звісно цей шлях непростий і охоплює чимало процесів від написання пісні (тексту, аранжування, зведення, з урахуванням усіх правил та правок) і зйомок кліпу до створення номера за участі цілої команди: режисера, хореографа-постановника, стиліста, прописані світло, графіка і сюжет. В моєму випадку це ще паралельно здача екзаменів, оскільки я ще навчаюсь. Але як би не було важко — в цьому є мета та досвід.

Що для вас означає потрапити до фіналу Нацвідбору цього року? Які були ваші емоції, коли дізналися про це?

Я була приємно вражена таким результатом, тому що дуже хотіла, аби моя композиція стала почутою. Вона кардинально відрізняється від минулорічної, як і я сама, тому мені важливо, аби кожен слухач знайшов себе в ній, відкрив, відчув.

KRYLATA Фото: KRYLATA

Розкажіть про ідею вашої пісні "STAY TRUE". Як вона народилася і який головний меседж ви хочете передати глядачам?

Я співаю про війну, і ця пісня народилась здебільшого з таких переживань, які переповнюють кожного з нас сьогодні. Війна триває, війна змінює людей, війна всередині нас руйнує, але ця темрява, в яку ми намагаємось не пірнути з головою — не має права перемогти нас. "Stay true" має чималий спектр викликаних емоцій та спогадів, вона звучить для тих, хто почувається загублено та самотньо, тим, хто втратив близьких та дім, хто чекає повернення рідних, для тих, хто нас захищає ризикуючи, для тих, кого вже немає поруч, але саме завдяки їх голосу, який веде нас далі — ми маємо можливість жити та відстоювати далі наші кордони. Тому Ми не можемо втратити себе заради них.

Так само ми не маємо права втратити людяність один до одного, бо в цьому наша сила, як і в єдності. І Саме тому — найцінніше для мене, як автора — якщо цією піснею я зможу допомогти, підтримати чи дати надію іншим. Це і є моя місія, у житті, творчості та на конкурсі Євробачення.

Кого вважаєте своїм головним конкурентом на Нацвідборі? Взагалі, для вас це більше про творчість чи боротьбу?

Це не боротьба, ми тут для однієї цілі, і в першу чергу хочеться вкласти максимум своїх зусиль у свій номер та меседж, який я несу. В той же час зауважу, що кожен учасник — різні і сильні особистості, відбір вразить глядачів.

Ваш псевдонім "KRYLATA" має цікаву історію. Що для вас означає це ім’я зараз?

Саме так, я не вперше розповідаю, що так мене назвала сестра (коли привезла плакат на конкурс, де я співала в дитинстві, на якому було написано "Вперед наша Крилата", і він досі живе вдома у батьків), і так як сестра — це моя найрідніша людина — в моїй памʼяті відклався символічно цей момент, і випускаючи першу пісню — я не вагаючись обрала Крилату як псевдонім.

Зараз я розумію, наскільки чітко вона мене відчувала, адже саме такою я є: творчою і легкою, часом вразливою, але сильною, мрійливою..

Які у вас плани після завершення Нацвідбору? Що будете робити в разі перемоги або програшу?

Я не люблю очікувати якогось результату, тому подальші дії будуть зрозумілі після виступу, та сто відсотків і в будь-якому випадку продовжу роботу над наступними релізами, а можливо і альбомом) А взагалі — хочеться в гори, моє місце сили.

Якщо ви представлятимете Україну на Євробаченні, яку відповідальність і місію візьмете на себе як артистка?

Безумовно розповісти/нагадати європейцям, яка сильна наша нація, і як ми вміємо не втрачати себе у найтемніші дні, допомагати один одному, в цьому наша особливість.

Я, здається, чи не наймолодша серед учасників, і це дійсно можливість показати, що навіть в такому віці все можливо, без супер медійного бекґраунду.

KRYLATA Фото: KRYLATA

Чи є у вас особливий ритуал перед виступами, який допомагає налаштуватися?

Мені важливо залишитися наодинці з думками, в спокої, налаштуватися самостійно та фізично видихнути. Обійняти рідних.

Чи є щось у вашій музичній кар’єрі, про що ви шкодуєте або що б зробили інакше?

Стараюсь не шкодувати ні про жоден крок, вчуся сприймати усі як досвід, сходинки, без помилок не буває аналізу та зросту, це важливо, і важливо приймати їх, не сварити себе.

Як ви реагуєте на критику? Що було найскладніше почути про вашу творчість?

Мені здається, що мене це не надто чіпляє, більше турбує думка професіоналів з моєї сфери, і моїх близьких, але все має бути в міру, в балансі з моїми бажаннями втілити щось у своїх піснях та баченнями.