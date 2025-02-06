KRYLATA о Нацотборе на Евровидение-2025 и песне "STAY TRUE" как отражении надежды—интервью Фокусу

KRYLATA рассказала о своей песне "STAY TRUE", которая отражает переживания войны и отчаянную надежду. Она подчеркнула, что для нее это не просто конкурс, а возможность донести важное послание к зрителям. Кроме того, артистка раскрыла, как ее псевдоним, выбранный сестрой, стал символом ее творческой сущности.

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Участие в Нацотборе на Евровидение-2025 для артистки KRYLATA — это важный этап ее творческого пути. В эксклюзивном интервью Фокусу она рассказала об изменениях, с которыми столкнулась, как менялась ее музыка и главный месседж ее композиции "STAY TRUE". Артистка также поделилась своими эмоциями относительно попадания в финал и о том, почему для нее это больше, чем просто конкурс.

Вы второй раз участвуете в Нацотборе на Евровидение. Какие главные изменения вы заметили? Были ли какие-то трудности?

То, что я прошла в шортлист Нацотбора и является главным изменением относительного прошлогоднего конкурса. Конечно этот путь непростой и охватывает немало процессов от написания песни (текста, аранжировки, сведения, с учетом всех правил и правок) и съемок клипа до создания номера с участием целой команды: режиссера, хореографа-постановщика, стилиста, прописаны свет, графика и сюжет. В моем случае это еще параллельно сдача экзаменов, поскольку я еще учусь. Но как бы ни было трудно — в этом есть цель и опыт.

Что для вас значит попасть в финал Нацотбора этого года? Какие были ваши эмоции, когда узнали об этом?

Я была приятно удивлена таким результатом, потому что очень хотела, чтобы моя композиция стала услышанной. Она кардинально отличается от прошлогодней, как и я сама, поэтому мне важно, чтобы каждый слушатель нашел себя в ней, открыл, почувствовал.

КРЫЛАТА Фото: KRYLATA

Расскажите об идее вашей песни "STAY TRUE". Как она родилась и какой главный месседж вы хотите передать зрителям?

Я пою о войне, и эта песня родилась в основном из таких переживаний, которые переполняют каждого из нас сегодня. Война продолжается, война меняет людей, война внутри нас разрушает, но эта тьма, в которую мы стараемся не нырнуть с головой — не имеет права победить нас. "Stay true" имеет большой спектр вызванных эмоций и воспоминаний, она звучит для тех, кто чувствует себя потерянно и одиноко, тем, кто потерял близких и дом, кто ждет возвращения родных, для тех, кто нас защищает рискуя, для тех, кого уже нет рядом, но именно благодаря их голосу, который ведет нас дальше — мы имеем возможность жить и отстаивать дальше наши границы. Поэтому мы не можем потерять себя ради них.

Так же мы не имеем права потерять человечность друг к другу, потому что в этом наша сила, как и в единстве. И именно поэтому — самое ценное для меня, как автора — если этой песней я смогу помочь, поддержать или дать надежду другим. Это и есть моя миссия, в жизни, творчестве и на конкурсе Евровидение.

Кого считаете своим главным конкурентом на Нацотборе? Вообще, для вас это больше о творчестве или борьбе?

Это не борьба, мы здесь для одной цели, и в первую очередь хочется вложить максимум своих усилий в свой номер и месседж, который я несу. В то же время замечу, что каждый участник — разные и сильные личности, отбор поразит зрителей.

Ваш псевдоним "KRYLATA" имеет интересную историю. Что для вас означает это имя сейчас?

Именно так, я не впервые рассказываю, что так меня назвала сестра (когда привезла плакат на конкурс, где я пела в детстве, на котором было написано "Вперед наша Крылатая", и он до сих пор живет дома у родителей), и так как сестра — это мой самый родной человек — в моей памяти отложился символически этот момент, и выпуская первую песню — я не колеблясь выбрала Крылатую как псевдоним.

Сейчас я понимаю, насколько четко она меня чувствовала, ведь именно такой я являюсь: творческой и легкой, порой уязвимой, но сильной, мечтательной…

Какие у вас планы после завершения Нацотбора? Что будете делать в случае победы или проигрыша?

Я не люблю ожидать какого-то результата, поэтому дальнейшие действия будут понятны после выступления, да сто процентов и в любом случае продолжу работу над следующими релизами, а возможно и альбомом) А вообще — хочется в горы, мое место силы.

Если вы будете представлять Украину на Евровидении, какую ответственность и миссию возьмете на себя как артистка?

Безусловно рассказать/напомнить европейцам, какая сильная наша нация, и как мы умеем не терять себя в самые темные дни, помогать друг другу, в этом наша особенность.

Я, кажется, едва ли не самая молодая среди участников, и это действительно возможность показать, что даже в таком возрасте все возможно, без супер медийного бэкграунда.

КРЫЛАТА Фото: KRYLATA

Есть ли у вас особый ритуал перед выступлениями, который помогает настроиться?

Мне важно остаться наедине с мыслями, в покое, настроиться самостоятельно и физически выдохнуть. Обнять родных.

Есть ли что-то в вашей музыкальной карьере, о чем вы жалеете или что бы сделали иначе?

Стараюсь не жалеть ни об одном шаге, учусь воспринимать все как опыт, ступеньки, без ошибок не бывает анализа и роста, это важно, и важно принимать их, не ругать себя.

Как вы реагируете на критику? Что было сложнее всего услышать о вашем творчестве?

Мне кажется, что меня это не слишком цепляет, больше беспокоит мнение профессионалов из моей сферы, и моих близких, но все должно быть в меру, в балансе с моими желаниями воплотить что-то в своих песнях и видениями.

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