Маша Кондратенко об Ирине Билык, пути к Евровидению-2025 и борьбе за финал — интервью Фокусу

Маша удивила своих поклонников новыми песнями, неожиданными коллаборациями и, главное, участием в Нацотборе на Евровидение-2025. Как она узнала о своем попадании в шортлист, с какими трудностями столкнулась и что означает для нее эта возможность — читайте в интервью Фокусу.

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Участница Нацотбора рассказала о пути к большому конкурсу и о реакции на неожиданную новость о прохождении в шортлист. Как Маша Кондратенко восприняла новую возможность, что означает ее песня No Time to Cry и с кем из участников уже успела подружиться — интервью изданию Фокус.

Маша, в этом году вы много чем удивили своих поклонников — новые песни, неожиданные коллаборации, и наконец участие в Нацотборе. Расскажите, какими были ваши первые эмоции, когда узнали, что прошли в шортлист Нацотбора Евровидения 2025?

Первые эмоции? Я была шокирована! Почувствовала радость, но и сразу начала волноваться: "О боже! Что делать? Куда бежать? Что меня ждет?". Я не скажу, что удивилась, но все же готовила себя к худшему. Всегда так делаю. Поэтому эта новость стала сверхприятной и очень счастливой. Мне удалось! Поэтому впереди — много работы и крутой шанс показать себя.

Расскажите, с какими главными трудностями вы столкнулись на пути к финалу?

Думаю, на этот вопрос еще рано отвечать. Но могу сказать, что сложно психологически было во время прослушивания. Вроде уже участвуешь в Нацотборе, уже подготовил песню, планируешь активную работу, но еще не в финале. Находишься где-то посередине между этапами. И сразу такая ответственность, такое желание классно выступить, чтобы пройти дальше! И хотя я имею колоссальный опыт, ведь с детства участвую в различных конкурсах и соревнованиях, но я очень волновалась.

Расскажите об идее вашей песни для Евровидения — 2025. Как она родилась, и какие основные месседжи вы хотите передать?

Когда я писала эту песню, то представляла домик где-то на горизонте. Там светло, живет семья. Играет ребенок, мама готовит ужин, улыбается, папа смотрит телевизор. И все вроде окей, но вокруг дома — темнота, тьма. И весь этот мир, он будто пластиковый, ненастоящий, кукольный. А люди в нем придумали собственную реальность, где все просто "нормально". Живут свою жизнь, несмотря на грусть вокруг.

No Time to Cry — о нашем состоянии сегодня. Трансляция ощущения, когда чувствуешь боль и слезы, но должен бороться и не можешь опустить руки. Песня о "нормальной ненормальности", в которой нам приходится жить. О борьбе света с тьмой. Мы все переживаем минуты слабости, тревоги, и неизменно выбираем сторону силы и света.

Кого считаете своим главным конкурентом на Нацотборе?

Пока сложно сказать, ведь я не слышала полноценно все песни, только кусочки. Музыканты все интересные, молодые, перспективные. Уверена, это будет крутой отбор. Мне кажется, что у каждого из нас самый главный конкурент — волнение. И главное, чтобы оно не победило.

Маша Кондратенко Фото: Маша Кондратенко

Как у вас сложились отношения с другими участниками Нацотбора? Как вы поддерживаете взаимоотношения с артистами в конкурентной среде? Кого считаете главным конкурентом?

На самом деле некоторых из участников я даже не знала до этого Нацотбора. Но, мне кажется, у нас складывается очень френдли атмосфера. У меня прекрасные отношения с группой MOLODI. Мы с ними дружим. С группой Ziferblat — вообще делим одну команду на двоих, ведь работаем с компанией GNS. У нас все прекрасно. С KRYLATA мы знакомы около двух лет. С FIЇNKA виделись несколько раз на съемках, немного общались, но она мне очень импонирует. KHAYAT классный! Мы с ним познакомились лично когда-то давно, но вот прям классно пообщались на концерте Тины Кароль недавно. Словом, все участники замечательные и, я уверена, со всеми мы еще ближе подружимся.

Вы очень активно работаете с другими артистами. Какие из проектов, на ваш взгляд, стали самыми знаковыми в вашей карьере?

Может это прозвучит немного банально, но каждая коллаборация важна для меня, каждая — яркая и знаковая, каждая — принесла мне классный опыт и кучу эмоций.

Фит с Олегом Машуковским был самым веселым, это несомненно. Классное сотрудничество с Клавдией Петровной и Ости. Для меня это была настоящая авантюра, которая завершилась невероятным выступлением с КП во Дворце Спорта. Незабываемо! Такая для меня сверхважная работа с Ириной Билык, ведь ее фанаткой я была с детства. Суперценно и суперважно, что сегодня имею возможность петь с такой артисткой, такой дивой, как Ира.

Маша Кондратенко Фото: Маша Кондратенко

Что для вас более важно: популярность или искренность в музыке?

Я думаю, что это взаимосвязанные истории. Если ты искренен в своей музыке, то у тебя будет и популярность. То есть не может существовать одного без другого.

Мне кажется, что сейчас уже не те времена, когда условный продюсер мог создать абсолютно коммерческий проект по собственному видению. Сейчас все работает немного иначе. Важны душа, сердце, настроение, самобытность, честность и подлинность артиста.

Для меня очень важно не изменять себе, быть искренней в своей музыке, в своей жизни. И именно так идти к своей популярности.

Назовите самую неожиданную реакцию на вашу музыку и расскажите, почему именно вас это удивило

Для меня самым неожиданным был хейт. Я впервые столкнулась с этим в 2022 году и именно в тот момент узнала, что можно так агрессивно реагировать на кого-то без адекватной на то причины. Было сложно, у меня была апатия и, вероятно, даже депрессия. Но я проработала это с психологом, сделала свои выводы и, думаю, сейчас я могу сказать, что готова ко всему.

Что касается классных реакций — это, конечно, во время живых выступлений. Когда слушатели поют со мной в унисон. Не уверена, можно ли привыкнуть к такому. Очень жду встречи со всеми вами на моем первом сольном концерте в Киеве весной. Попоем вместе!

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