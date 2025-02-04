Маша Кондратенко про Ірину Білик, шлях до Євробачення-2025 і боротьбу за фінал — інтерв'ю Фокусу

Маша здивувала своїх шанувальників новими піснями, несподіваними колабораціями і, головне, участю в Нацвідборі на Євробачення-2025. Як вона дізналася про своє потрапляння до шортлиста, з якими труднощами зіткнулася і що означає для неї ця можливість — читайте в інтерв'ю Фокусу.

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Учасниця Нацвідбору розповіла про шлях до великого конкурсу та про реакцію на несподівану новину про проходження до шортлиста. Як Маша Кондратенко сприйняла нову можливість, що означає її пісня No Time to Cry і з ким з учасників уже встигла подружитися — інтерв'ю виданню Фокус.

Марійко, цього року ви багато чим здивували своїх шанувальників — нові пісні, несподівані колаборації, і нарешті участь у Нацвідборі. Розкажіть, якими були ваші перші емоції, коли дізналися, що пройшли в шортлист Нацвідбору Євробачення 2025?

Перші емоції? Я була шокована! Відчула радість, але й одразу почала хвилюватися: "О боже! Що робити? Куди бігти? Що на мене чекає?". Я не скажу, що здивувалася, але все ж готувала себе до найгіршого. Завжди так роблю. Тому ця новина стала надприємною і дуже щасливою. Мені вдалося! Тож попереду — багато роботи та крутий шанс показати себе.

Розкажіть, з якими головними труднощами ви зіткнулися на шляху до фіналу?

Думаю, на це питання ще рано відповідати. Але можу сказати, що складно психологічно було під час прослуховування. Начебто вже береш участь у Нацвідборі, вже підготував пісню, плануєш активну роботу, але ще не у фіналі. Перебуваєш десь посередині між етапами. І одразу така відповідальність, таке бажання класно виступити, щоб пройти далі! І хоча я маю колосальний досвід, адже з дитинства беру участь у різноманітних конкурсах і змаганнях, але я дуже хвилювалася.

Розкажіть про ідею вашої пісні для Євробачення — 2025. Як вона народилася, і які основні меседжі ви хочете передати?

Коли я писала цю пісню, то уявляла будиночок десь на горизонті. Там світло, живе сім'я. Грається дитина, мама готує вечерю, усміхається, тато дивиться телевізор. І все ніби окей, але навколо будинку — темрява, темрява. І весь цей світ, він ніби пластиковий, несправжній, ляльковий. А люди в ньому вигадали власну реальність, де все просто "нормально". Живуть своє життя, незважаючи на смуток навколо.

No Time to Cry — про наш стан сьогодні. Трансляція відчуття, коли відчуваєш біль і сльози, але мусиш боротися і не можеш опустити руки. Пісня про "нормальну ненормальність", у якій нам доводиться жити. Про боротьбу світла з темрявою. Ми всі переживаємо хвилини слабкості, тривоги, і незмінно обираємо бік сили і світла.

Кого вважаєте своїм головним конкурентом на Нацвідборі?

Поки що складно сказати, адже я не чула повноцінно всі пісні, тільки шматочки. Музиканти всі цікаві, молоді, перспективні. Впевнена, це буде крутий відбір. Мені здається, що в кожного з нас найголовніший конкурент — хвилювання. І головне, щоб воно не перемогло.

Маша Кондратенко Фото: Маша Кондратенко

Як у вас склалися стосунки з іншими учасниками Нацвідбору? Як ви підтримуєте взаємини з артистами в конкурентному середовищі? Кого вважаєте головним конкурентом?

Насправді деяких з учасників я навіть не знала до цього Нацвідбору. Але, мені здається, у нас складається дуже френдлі атмосфера. У мене чудові стосунки з гуртом MOLODI. Ми з ними дружимо. Із гуртом Ziferblat — взагалі ділимо одну команду на двох, адже працюємо з компанією GNS. У нас усе чудово. З KRYLATA ми знайомі близько двох років. З FIЇNKA бачилися кілька разів на зйомках, трохи спілкувалися, але вона мені дуже імпонує. KHAYAT класний! Ми з ним познайомилися особисто колись давно, але ось прям класно поспілкувалися на концерті Тіни Кароль нещодавно. Словом, усі учасники чудові і, я впевнена, з усіма ми ще ближче подружимося.

Ви дуже активно працюєте з іншими артистами. Які з проектів, на ваш погляд, стали найбільш знаковими у вашій кар'єрі?

Може, це прозвучить трохи банально, але кожна колаборація важлива для мене, кожна — яскрава і знакова, кожна — принесла мені класний досвід і купу емоцій.

Фіт з Олегом Машуковським був найвеселішим, це безсумнівно. Класна співпраця з Клавдією Петрівною та Ості. Для мене це була справжня авантюра, яка завершилася неймовірним виступом з КП у Палаці Спорту. Незабутньо! Така для мене надважлива робота з Іриною Білик, адже її фанаткою я була з дитинства. Суперцінно і суперважливо, що сьогодні маю можливість співати з такою артисткою, такою дівою, як Іра.

Маша Кондратенко Фото: Маша Кондратенко

Що для вас важливіше: популярність чи щирість у музиці?

Я думаю, що це взаємопов'язані історії. Якщо ти щирий у своїй музиці, то в тебе буде й популярність. Тобто не може існувати одного без іншого.

Мені здається, що зараз уже не ті часи, коли умовний продюсер міг створити абсолютно комерційний проєкт за власним баченням. Зараз усе працює трохи інакше. Важливі душа, серце, настрій, самобутність, чесність і справжність артиста.

Для мене дуже важливо не зраджувати себе, бути щирою у своїй музиці, у своєму житті. І саме так іти до своєї популярності.

Назвіть найнесподіванішу реакцію на вашу музику і розкажіть, чому саме вас це здивувало

Для мене найнесподіванішим був хейт. Я вперше зіткнулася з цим у 2022 році і саме в той момент дізналася, що можна так агресивно реагувати на когось без адекватної на те причини. Було складно, у мене була апатія і, ймовірно, навіть депресія. Але я пропрацювала це з психологом, зробила свої висновки і, думаю, зараз я можу сказати, що готова до всього.

Що стосується класних реакцій — це, звісно, під час живих виступів. Коли слухачі співають зі мною в унісон. Не впевнена, чи можна звикнути до такого. Дуже чекаю зустрічі з усіма вами на моєму першому сольному концерті в Києві навесні. Поспіваймо разом!

Раніше Фокус публікував інтерв'ю з Владом Шерифом.