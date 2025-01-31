О ритуалах перед выступлениями и отношениях с Артемом Пивоваровым: Влад Шериф в большом интервью Фокусу

Музыка для Влада Шерифа — это путь, который он выбрал, несмотря на сомнения. В 2023 году он стал полуфиналистом "Голоса страны", а уже в 2024 году он одержал успех в нацотборе на "Евровидение-2024" вместе с Jerry Heil и alyona alyona.

Related video

Влад Шериф — украинский поп-исполнитель, автор песен и режиссер музыкальных клипов, который получил известность после участия в шоу "Голос страны" и достиг значительных успехов на сцене, в частности в нацотборе на "Евровидение-2025". В своем первом большом интервью артист поделился историей своей жизни, творческими достижениями и рассказал Фокусу о своем отношении к карьере на сцене.

Влад, расскажите о себе. Откуда вы? Какой была ваша жизнь до того, как вы стали известным артистом?

Влад Шериф — украинский поп-исполнитель, автор песен и режиссер музыкальных клипов, родился 17 ноября 1998 года в Харькове. Талант впервые проявился на школьном конкурсе талантов, где с песней "Молитва" Марии Шерифович я одержал первую победу. Именно это выступление стало вдохновением для создания псевдонима "Влад Шериф", символа музыкального старта.

В 2023 году я стал полуфиналистом шоу "Голос страны" (13 сезон), развернув кресла всех тренеров. В 2024 году как бэк-вокалист Jerry Heil и alyona alyona помог команде одержать победу в нацотборе на "Евровидение-2024".

Национальный отбор на "Евровидение-2025" принес новый триумф — я лично стал финалистом конкурса с песней "Wind of Change", которая призывает людей мечтать, действовать здесь и сейчас и пользоваться возможностями, которые мы имеем каждый день. Перед конкурсом я удалил все свои предыдущие треки, начав карьеру певца с чистого листа.

Как возникла идея создать музыкальную карьеру? Почему вы выбрали именно этот путь?

Я никогда не считал себя певцом, но очень любил петь и писать песни. Параллельно с этим я занимаюсь режиссурой, что тоже мне очень нравится. Но люди настолько часто говорят, что у меня большое будущее, именно как у певца, и очень верят в меня, что я заручился их поддержкой и выбрал этот путь.

Влад Шериф 2025 Фото: Пресслужба

Как на вас повлиял опыт участия в "Голосе страны"? Что было самым сложным на том этапе и чему проект вас научил кроме вокала?

Я стал увереннее чувствовать себя на сцене после участия в "Голосе страны". Самым сложным было выбирать песни, потому что мне важно чувствовать песню, чтобы спеть ее искренне и с душой. Для меня это важно на любом выступлении. Мне было интересно наблюдать за командой, которая создает проект и это вдохновило меня, после возвращения в Киев, на создание своей команды, с которой мы снимаем клипы артистам сейчас.

Вы родились и выросли в Харькове. Как этот город сформировал вашу личность и творчество? Как этот город повлиял на ваш творческий путь и имеете ли вы связь с городом сейчас? Остаются ли у вас родственники там?

Да, Харьков это мой любимый город в нашей стране. Я не редко езжу туда, чтобы увидеться с друзьями и родителями, которые были рядом в разные периоды моей жизни: веселые, грустные и периоды, в которых я делал свои первые шаги во время выступлений на различных вокальных конкурсах.

С какими трудностями сталкиваться во время подготовки к Нацотбору?

Я не планировал в этом году участие в Нацотборе. Подать заявку меня вдохновила моя подруга Anka, которая тоже верит в меня и в мою песню. Поэтому, имея свой сформированный рабочий график как режиссера на несколько месяцев вперед, было трудно совместить это с подготовкой к Нацотбору. Но я поставил приоритеты и перенес большинство съемок клипов на весну и все артисты сказали, что будут меня поддерживать в финале и это очень приятно.

Влад Шериф 2025 Фото: Пресслужба

Расскажите об идее вашей песни для Евровидения. Как она возникла и какой главный месседж вы хотите донести?

Первая версия песни была на украинском, но я не решился ее выпустить, потому что она получилась очень откровенной: о чувствах человека, который много времени шагает к своей мечте и часто стоит на распутье мыслей и думает, какой путь выбрать на этот раз, чтобы наконец достичь своей цели. Мелодия, которую я написал, не давала покоя и тогда я решил перевести песню на английский, чтобы мои личные смыслы были не столь открытыми.

Как бы вы описали свой музыкальный стиль? Кто из артистов или музыкантов повлиял на ваше творчество больше всего? Кого считаете самым большим конкурентом на Нацотборе?

После "Голоса страны" я держу связь со своим тренером Артемом Пивоваровым. Именно он помог мне открыть мое музыкальное звучание, в котором я чувствую себя гармонично и уверенно. Спасибо ему за это! Я не считаю финалистов Нацотбора конкурентами, потому что мы все прошли в десятку. А значит, наши песни достойны представлять Украину на Евровидении и в дальнейшем выбрать лучшего должны зрители и члены жюри. Но финалисты, за которыми я сам наблюдаю и мне нравятся их песни — группа "Ziferblat" и Krylata. А еще очень запомнились песни из лонглиста Grisana и Кристины Стариковой.

Есть ли у вас песни, которые еще не выпущены, но вы особенно ими гордитесь? Как вы считаете, какая песня лучше всего раскрывает вас как артиста?

Да, у меня есть три песни "на полке". Одна из них уже почти готова, но я держу в себе большую долю перфекционизма и поэтому она еще не выпущена. Дорабатываю, чтобы она вышла именно такой, какой я ее держу в мыслях. Как артиста лучше всего меня раскрывает песня "Wind of change", потому что она — моя первая песня в новой книге моей музыкальной жизни, с которой я только начинаю.

Влад Шериф 2025 Фото: Пресслужба

Вы также работаете как режиссер музыкальных клипов. Что вам интереснее — петь или создавать видео?

Я одинаково люблю петь и режиссировать, однако пение — это то, что идет от сердца, а режиссура работает в голове.

Расскажите о вашей работе над клипом Anka "Палала". В прошлом году она оскандалилась на Нацотборе, ведь Наталья Валевская обвинила ее в плагиате. Что вы думаете относительно той ситуации, которая произошла? Повлияло ли это как-то на вас?

Это был классный опыт, потому что мы приняли решение снимать клип достаточно спонтанно и не было времени перебирать идеями. Первое, что пришло мне в голову, то и сняли. Я смотрел реакцию на тот клип от иностранцев и я рад, что мы смогли их удивить чисткой картофеля и холодильником-порталом J. Что касается скандала, то я впервые об этом слышу. Не могу никак прокомментировать.

Есть ли у вас определенные ритуалы перед выступлениями или репетициями?

Да, я из-за волнения могу забыть слова песни за несколько минут до выступления. Поэтому, перед выходом на сцену прослушиваю свою песню несколько раз в наушниках.

Напомним, ранее мы писали, что актер Евгений Олейник эксклюзивно Фокусу рассказал об участии в "Холостяке" и театральной деятельности во время войны.