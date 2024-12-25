Актер Евгений Олейник об участии в "Холостяке" и театральной деятельности во время войны: эксклюзивно Фокусу

Евгений Олейник — актер, продюсер и поэт, который создал частный театр и активно поддерживает армию во время войны, делится своим путем к публичности. В этом интервью он открывает, как сочетает разные роли в жизни, как война повлияла на его творчество и как он работает над новыми проектами, чтобы дарить людям надежду и вдохновение.

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Евгений Олейник, известный актер и продюсер, в эксклюзивном интервью Фокусу рассказывает о своем детстве, пути к театру и карьере в условиях полномасштабного вторжения. Несмотря на свою публичность, он — настоящий интроверт, предпочитающий одинокие прогулки и размышления над глубиной мира. В этом интервью он также делится своей поддержкой украинской армии и рассказывает, как работает над новыми спектаклями, которые дарят людям надежду во времена войны.

Евгений, расскажите о себе. Не как актер или продюсер. Расскажите, о своем детстве, юности, пути до того, как вы стали публичными?

Несмотря на обе свои профессии, я — настоящий интроверт. Я не посещаю "тусовки", вечеринки и пр. Чтобы разгрузить мозг — могу несколько часов гулять или час провести на беговой дорожке. Я восхищаюсь природой и гениальной сложностью этого мира, но не очень люблю людей... Исключение составляют женщины.

Ваша карьера как актера и продюсера в театре — это очень разные роли. Как вам удается сочетать эти две ипостаси? Какая из них больше соответствует вашей сути?

Оба направления моей работы нравятся. Актером я решил быть в 28 лет. До этого у меня была жизнь, не связанная с искусством. У меня высшее юридическое и высшее техническое образование. И только в 28 я пошел получать еще и театральное образование. Моя жизнь с детства никогда не была легкой. Поэтому занимался боксом. Поэтому привык "думать головой", а не только мечтать и отдаваться чувствам. Жизнь быстро научила и продолжает учить: разделять эмоции и логику, желания и действия. Этот нелегкий опыт и дал мне возможность сочетать несовместимое: быть актером и продюсером, писать стихи и заниматься боксом, влюбляться в жизнь, холодно и рассудительно строить планы на достижение целей.

Евгений Олейник Фото: Пресслужба

Вы начинали свою карьеру в качестве актера, она держит до сих пор. Однако, сейчас вы еще и продюсер. Что стало толчком к решению заняться театральным продюсированием во время полномасштабного вторжения? Как родилась идея создания театра, который теперь собирает аншлаги по всей Украине?

Когда началась война, съемки остановились. Все остановилось. И надо было: 1) Выживать. 2) Сделать свой вклад в приближение победы.

Я уже имел опыт организации различных мероприятий, опыт работы в двух академических театрах и съемки в кино. Поэтому идея открытия своего частного театра была логичной. Мы встретились с Тарасом Цимбалюком и договорились попробовать создать наш театр. Так родился спектакль "Эмигранты". Спасибо Тарасу, что поддержал и продолжает поддерживать наше дело: от спектаклей до нашего волонтерского движения. Это надежный напарник и настоящий патриот.

Ранее в интервью вы рассказывали, что вы холостяк. Изменился ли ваш статус? Хотели бы стать главным проектом шоу "Холостяк"?

Я все еще официально холостяк. Мой ритм жизни далеко не каждая женщина выдержит. Это если вы об официальном статусе спрашиваете. "Холостяком" быть не хочу. Личные отношения — это очень личное, они не на показ.

Евгений Олейник Фото: Пресслужба

Как ваша личная жизнь влияет на ваше творчество? Находите ли вы баланс между карьерой и семьей?

Я влюбчив. Мои увлечения и романы делают меня счастливым и заставляют улыбаться. И это положительно влияет на всю мою деятельность.

Кроме того, что вы продюсируете, еще и пишете стихи, расскажите об этом? Расскажите, над чем вы работаете сегодня? Какие проекты вы готовите для зрителей?

Готовим новые проекты, но пока детали оставлю в секрете. И у меня еще есть киношкола в Киеве. Это уже 3 направления моей деятельности. Где опытные артисты обучают всех желающих с нуля, как стать киноактерами. Стихи... Это моя душа. Я давно пишу. Но сейчас — редко. Не успеваю. Да и во время войны это делать трудно. Но я пишу. Чтобы не гневить Бога. Он же дал мне этот дар — писать стихи. Так родилось мое стихотворение "Воины света"

Евгений Олейник Фото: Пресслужба

Воины Света.🇺🇦

И еще не смерть... И каждая жизнь,

Наверное, и способно, и пригодится,

И потечет как та водичка,

Которая прогонит вонь и мусор...

Потому что есть Жизнь в любом возрасте,

И польза есть... Ну, улыбка хотя бы...

И говорят что-то о грехе и раскаянии...

Но это не Гнев Его в год мрачный!

Хотя и стены роют, и пытки

Следами грешными... И ветер пахнет и бурит

Походка смерти даже младенцев:

Там пуля с ветром обижает, здесь — снаряд...

Бороться со Зверем, с верой во Христа

Это не наказание... Это кровавый экзамен.

И к Небесам всегда непросто лезть...

Защищая дома и города,

И в укрытиях, где боль проклятия содержит,

Убив Зверя, не давай устам,

Нечистым словом Дух Всевышний съесть.

Пусть то из врага клокочет и течет,

Тот смрад грешный в помыслах, и в действии.

Такому Божий Воин не радуется...

Отец Небесный не даст плечо,

Как Рыцарь станет вдруг палачом,

А Правда уподобится проститутке...

Нужно убить — без сожаления убивай!

Но держи по Божьей правде меру.

Потому что и у Веры есть адский край:

Убив Зверя, сам не стань тем Зверем.

От Веры в сердце не отводи глаз.

Пусть будет светом покрыта Победа!

Держись Бога с праведным мечом.

Не ласкай Беса, желающего стать Богом.

ЕВГЕНИЙ ОЛЕЙНИК

Евгений Олейник Фото: Пресслужба

Сейчас в вашей разработке три театральные разработки — "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ", Наши КАЙДАШи, Эмигранты. Планируете ли создавать спектакли на тему войны? Поддерживает ли государство или меценаты ваш проект? Есть ли потребность в дополнительных ресурсах?

Когда я начинал свою продюсерскую деятельность, я решил, что вообще не буду полагаться на государство, гранты или помощь. Или я смогу и докажу себе, что я не только успешный актер, но и успешный бизнесмен и продюсер, или... Не хотел даже думать о другом варианте.))) Я вложил все заработанные собственноручно деньги. Рискнул. И результат вы видите. Я не просил помощи вначале этого пути, когда все было шатко. Принципиально! Теперь, тем более, не прошу и не буду. Я полагаюсь всегда только на себя и свою команду.

Спектакли о войне не планирую. Их сейчас много. Да и сама война не даст забыть украинцам о войне. Я же хочу нести что-то теплое, о Любви, о Надежде. Вдохновлять верить, смеяться и хоть на какое-то мгновение забывать о войне. Я думаю, это сейчас нужно.

Расскажите о вашей поддержке фронта. Как бы вы мотивировали других помогать армии?

С первого своего спектакля мы с Тарасом Цимбалюком решили часть прибыли отдавать на помощь армии. Это был июнь 2022 года. За эти несколько лет из собственных средств куплено и передано необходимого на миллиона полтора гривен. Ремонт машин для ВСУ, медикаменты и многое другое. С августа этого года начали собирать еще и донаты для конкретных подразделений под конкретную цель. Потому что самим только из собственных денег — трудно. И результаты очень хорошие. За 3 месяца мы собрали 680 тысяч. Подробный отчет есть у меня на странице, мы отчитываемся за каждую гривну, что куда, кому и на какую цель передано. Например, обратился киношник боец ВСУ. Нужна операция по восстановлению зрения. Я сразу оплатил его операцию. Или купить новую машину подразделению срочно, покупаем. Но всегда это все — для проверенных людей. Кого лично знаю я или команда, потому что очень много воров, к сожалению, сейчас в волонтерке.