Про ритуали перед виступами та стосунки з Артемом Пивоваровим: Влад Шериф у великому інтерв'ю Фокусу

Музика для Влада Шерифа — це шлях, який він обрав, незважаючи на сумніви. У 2023 році він став півфіналістом "Голосу країни", а вже у 2024 році він здобув успіх у нацвідборі на "Євробачення-2024" разом із Jerry Heil та alyona alyona.

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Влад Шериф — український поп-виконавець, автор пісень і режисер музичних кліпів, який здобув популярність після участі в шоу "Голос країни" та досяг значних успіхів на сцені, зокрема в нацвідборі на "Євробачення-2025". У своєму першому великому інтерв'ю артист поділився історією свого життя, творчими досягненнями та розповів Фокусу про своє ставлення до кар'єри на сцені.

Владе, розкажіть про себе. Звідки ви? Яким було ваше життя до того, як ви стали відомим артистом?

Влад Шериф — український поп-виконавець, автор пісень і режисер музичних кліпів, народився 17 листопада 1998 року в Харкові. Талант уперше проявився на шкільному конкурсі талантів, де з піснею "Молитва" Марії Шерифович я здобув першу перемогу. Саме цей виступ став натхненням для створення псевдоніма "Влад Шериф", символу музичного старту.

У 2023 році я став півфіналістом шоу "Голос країни" (13 сезон), розвернувши крісла всіх тренерів. У 2024 році як бек-вокаліст Jerry Heil і alyona alyona допоміг команді здобути перемогу в нацвідборі на "Євробачення-2024".

Національний відбір на "Євробачення-2025" приніс новий тріумф — я особисто став фіналістом конкурсу з піснею "Wind of Change", що закликає людей мріяти, діяти тут і зараз та користуватися можливостями, які ми маємо щодня. Перед конкурсом я видалив усі свої попередні треки, почавши кар'єру співака з чистого аркуша.

Як виникла ідея створити музичну кар'єру? Чому ви обрали саме цей шлях?

Я ніколи не вважав себе співаком, але дуже любив співати і писати пісні. Паралельно з цим я займаюся режисурою, що теж мені дуже подобається. Але люди настільки часто кажуть, що в мене велике майбутнє, саме як у співака, і дуже вірять у мене, що я заручився їхньою підтримкою і обрав цей шлях.

Влад Шериф 2025 Фото: Пресслужба

Як на вас вплинув досвід участі в "Голосі країни"? Що було найскладнішим на тому етапі і чого проєкт вас навчив крім вокалу?

Я став впевненіше почуватися на сцені після участі в "Голосі країни". Найскладнішим було обирати пісні, тому що мені важливо відчувати пісню, щоб заспівати її щиро і з душею. Для мене це важливо на будь-якому виступі. Мені було цікаво спостерігати за командою, яка створює проєкт і це надихнуло мене, після повернення до Києва, на створення своєї команди, з якою ми знімаємо кліпи артистам зараз.

Ви народилися і виросли в Харкові. Як це місто сформувало вашу особистість і творчість? Як це місто вплинуло на ваш творчий шлях і чи маєте ви зв'язок із містом зараз? Чи залишаються у вас родичі там?

Так, Харків це моє улюблене місто в нашій країні. Я нерідко їжджу туди, щоб побачитися з друзями та батьками, які були поруч у різні періоди мого життя: веселі, сумні та періоди, в яких я робив свої перші кроки під час виступів на різних вокальних конкурсах.

З якими труднощами стикатися під час підготовки до Нацвідбору?

Я не планував цього року участь у Нацвідборі. Подати заявку мене надихнула моя подруга Anka, яка теж вірить у мене і в мою пісню. Тому, маючи свій сформований робочий графік як режисера на кілька місяців уперед, було важко поєднати це з підготовкою до Нацвідбору. Але я поставив пріоритети і переніс більшість зйомок кліпів на весну і всі артисти сказали, що будуть мене підтримувати у фіналі і це дуже приємно.

Влад Шериф 2025 Фото: Пресслужба

Розкажіть про ідею вашої пісні для Євробачення. Як вона виникла і який головний меседж ви хочете донести?

Перша версія пісні була українською, але я не наважився її випустити, бо вона вийшла дуже відвертою: про почуття людини, яка багато часу крокує до своєї мрії і часто стоїть на роздоріжжі думок і думає, який шлях обрати цього разу, щоб нарешті досягти своєї мети. Мелодія, яку я написав, не давала спокою і тоді я вирішив перекласти пісню англійською, щоб мої особисті смисли були не настільки відкритими.

Як би ви описали свій музичний стиль? Хто з артистів чи музикантів вплинув на вашу творчість найбільше? Кого вважаєте найбільшим конкурентом на Нацвідборі?

Після "Голосу країни" я тримаю зв'язок зі своїм тренером Артемом Пивоваровим. Саме він допоміг мені відкрити моє музичне звучання, в якому я почуваюся гармонійно і впевнено. Дякую йому за це! Я не вважаю фіналістів Нацвідбору конкурентами, тому що ми всі пройшли в десятку. А отже, наші пісні гідні представляти Україну на Євробаченні і надалі обрати найкращого мають глядачі та члени журі. Але фіналісти, за якими я сам спостерігаю і мені подобаються їхні пісні — гурт "Ziferblat" і Krylata. А ще дуже запам'яталися пісні з лонглиста Grisana і Христини Старикової.

Чи є у вас пісні, які ще не випущені, але ви особливо ними пишаєтеся? Як ви вважаєте, яка пісня найкраще розкриває вас як артиста?

Так, у мене є три пісні "на полиці". Одна з них уже майже готова, але я тримаю в собі велику частку перфекціонізму і тому вона ще не випущена. Допрацьовую, щоб вона вийшла саме такою, якою я її тримаю в думках. Як артиста найкраще мене розкриває пісня "Wind of change", тому що вона — моя перша пісня в новій книжці мого музичного життя, з якої я тільки починаю.

Влад Шериф 2025 Фото: Пресслужба

Ви також працюєте як режисер музичних кліпів. Що вам цікавіше — співати чи створювати відео?

Я однаково люблю співати й режисувати, проте спів — це те, що йде від серця, а режисура працює в голові.

Розкажіть про вашу роботу над кліпом Anka "Палала". Минулого року вона оскандалилася на Нацвідборі, адже Наталя Валевська звинуватила її в плагіаті. Що ви думаєте щодо тієї ситуації, яка сталася? Чи вплинуло це якось на вас?

Це був класний досвід, бо ми ухвалили рішення знімати кліп досить спонтанно і не було часу перебирати ідеями. Перше, що спало мені на думку, те й зняли. Я дивився реакцію на той кліп від іноземців і я радий, що ми змогли їх здивувати чищенням картоплі та холодильником-порталом J. Що стосується скандалу, то я вперше про це чую. Не можу ніяк прокоментувати.

Чи є у вас певні ритуали перед виступами або репетиціями?

Так, я через хвилювання можу забути слова пісні за кілька хвилин до виступу. Тому, перед виходом на сцену прослуховую свою пісню кілька разів у навушниках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Євген Олійник ексклюзивно Фокусу розповів про участь у "Холостяку" і театральну діяльність під час війни.