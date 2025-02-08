Оголошено переможця Нацвідбору на Євробачення: переміг гурт Ziferblat
За оцінками глядачів Ziferblat отримав максимальні 10 балів. Цьогоріч переможець отримав кубок у формі серця.
В Україні 8 лютого відбувся фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025". У фіналі перемогу отримав гурт Ziferblat.
У фіналі участь брали 10 фіналістів. На звання переможця Нацвідбору Євробачення претендували: Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик, Влад Шериф, Абіє, Molodi, Future Culture.
За оцінками членів журі 10 балів отримав співак Khayat, 9 балів від журі дісталося Ziferblat, Маша Кондратенко отримала 8 балів.
За оцінками глядачів Ziferblat отримав максимальні 10 балів.
Ziferblat виступив з піснею "Пісня "Bird of Pray", яка за словами музикантів про свободу — подорож-сповідь.
"Ми собі сказали, якщо ми переможемо, ми більше не підемо на Нацвідбір", — сказали, посміхаючись, переможці відбору.
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Голосували за виконавців українці у додатку Дія, та через СМС на номер 7576 з порядковим числом учасника, який сподобався.
Нагадаємо, що переможець Нацвідбору визначався за результатами голосування журі та глядачів. Проголосувати за свого фаворита можна буде в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою смс-повідомлен