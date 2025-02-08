Фінал нацвідбору на Євробачення 2025: де дивитися і хто представлятиме Україну (фото, відео)

Переможець відбору буде визначатися за результатами голосування журі та глядачів. Проголосувати за свого фаворита можна буде в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою смс-повідомлень.

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Вже ввечері 8 лютого відбудеться фінал українського нацвідбору на "Євробачення 2025", де стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у швейцарському Базелі. Фокус розповідає, де можна подивитися трансляцію і як проголосувати за свого фаворита.

Де можна подивитися фінал нацвідбору "Євробачення 2025"

Фінал розпочнеться о 18:30. Пряму трансляцію можна буде подивитися на наступних платформах:

на сайтах "Суспільне.Культура" та "Суспільне Євробачення";

на YouTube-каналі "Євробачення Україна";

у телеефірі "Суспільне Культура";

на сторінках "Суспільного" і "Євробачення Україна" у Facebook.

Нацвідбір "Євробачення 2025": як обиратимуть переможця

Переможця національного відбору визначать за традиційною системою, де оцінки журі (50%) та глядачів (50%) будуть сумуватися. Всі охочі глядачі зможуть проголосувати за свого фаворита двома шляхами:

За допомогою "Дія" (доступний для громадян України віком від 14 років у відповідному розділі застосунку; За допомогою SMS — варто надіслати повідомлення на номер 7576, вказавши код учасника (від 1 до 10). Голосування можливе лише за одного учасника та з одного номера.

Процедуру старту та завершення голосування буде оголошено ведучими під час прямої трансляції.

Хто ще виступатиме на нацвідборі "Євробачення-2025"

"Суспільне Євробачення" повідомляє, що першим номером відкриття події буде виступ дев'ятьох зірок українського шоубізнесу, які заспівають знамениту пісню "Усміхнися мені" Назарія Яремчука. До виступу долучаться: Jamala, MÉLOVIN, вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко, дует TVORCHI, виконавиці Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, представник гурту Kalush Orchestra та Тіна Кароль.

Також відомо, що на сцені будуть виступати Артем Котенко та Світлана Тарабарова з піснею "Дім", а також Тіни Кароль з міксом своїх хітів. На сцені також будуть виступати переможиці Євробачення 2004 та 2016 років зі своїми номерами. Також свій виступ матиме гурт Badstreet Boys з хітом "Eurosong".

Раніше стало відомо ставлення учасниці нацвідбору Абіє до конкурсу. В інтерв'ю Фокусу виконавиця розповіла про задум своєї пісні "Дім", яка Її пісня "Дім", яка є маніфестом проти насильства, натхненний реальними історіями українських жінок.

Також учасники національного відбору ДК "Енергетик" розповіли про своє ставлення до нацвідбору. Учасник колективу Яків Марний поділився історією створення гурту, про співпрацю з "S.T.A.L.K.E.R. 2" та пояснили, чому не сприймають "Євробачення" як змагання.