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Нацвідбір на "Євробачення 2025": де дивитися, як голосувати і який сюрприз підготували зірки

Євробачення 2025, нацвідбір Євробачення 2025, фінал нацвідбору
Фото: Eurovision.tv | За можливість представляти Україну на пісенному конкурсі будуть змагатися 10 виконавців.

Переможець Нацвідбору визначиться за результатами голосування журі та глядачів. Віддати голос за виконавця, який сподобається, можна буде в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою смс-повідомлень.

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Вже у цю суботу відбудеться фінал українського нацвідбору на "Євробачення 2025". 8 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у швейцарському Базелі. Фокус розповідає, де можна буде подивитися трансляцію і як проголосувати за свого фаворита.

Де дивитися фінал нацвідбору "Євробачення 2025"

Фінал розпочнеться о 18:30. Переглянути його можна буде на кількох платформах. Глядачі зможуть слідкувати за прямою трансляцією:

  • на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення";
  • на YouTube-каналі "Євробачення Україна";
  • у телевізійному ефірі "Суспільне Культура";
  • на сторінках "Суспільного" і "Євробачення Україна" у Facebook.

Крім того, англомовна версія трансляції буде доступна на YouTube, а коментуватимуть шоу Вікторія Крюкова, Вадим Крамар і Дмитро Кожухар.

На всіх україномовних платформах забезпечать переклад жестовою мовою: розмовні студії перекладатиме Тетяна Журкова, а адаптацію пісень здійснять Лада Соколюк та Анфіса Болдусєва.

Нацвідбір "Євробачення 2025": як проголосувати

Переможець Нацвідбору визначиться за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Віддати свій голос можна двома способами:

  1. Через застосунок "Дія" — голосувати можуть українці від 14 років, обравши відповідний розділ у сервісах застосунку.
  2. За допомогою SMS — абоненти мобільних операторів можуть надіслати повідомлення на номер 7576, вказавши код учасника (від 1 до 10). Голосування з одного номера можливе лише за одного конкурсанта.

Про старт та завершення голосування оголосять ведучі шоу в прямому ефірі.

Порядок виступів фіналістів:

  1. Влад Шериф — Wind of Change.
  2. Абіє — "Дім".
  3. Molodi — My Sea.
  4. Future Culture — Waste My Time.
  5. Маша Кондратенко — No Time to Cry.
  6. Khayat — Honor.
  7. Fiїnka — "Культура".
  8. Krylata — Stay True.
  9. Ziferblat — Bird of Pray.
  10. "ДК Енергетик" — "Сіль".

Нацвідбір "Євробачення 2025": склад журі

Оцінювати виступи фіналістів будуть:

  • Джамала — переможниця "Євробачення 2016";
  • Катерина Павленко — солістка гурту Go-A;
  • Сергій Танчинець — фронтмен гурту "Без обмежень".

Нацвідбір "Євробачення 2025": хто ще буде виступати

"Суспільне Євробачення" повідомляє, що одразу 9 українських зірок з'являться разом у номері-відкритті. Вони заспівають легендарну пісню "Усміхнися мені" Назарія Яремчука.

До виступу долучаться:

  • Jamala;
  • MÉLOVIN;
  • Катерина Павленко (Go_A);
  • TVORCHI;
  • Jerry Heil;
  • alyona alyona;
  • Руслана;
  • Тимофій Музичук (Kalush Orchestra);
  • Тіна Кароль.

Крім того, на сцену вийдуть:

  • Артем Котенко та Світлана Тарабарова з піснею "Дім" із особливою версією виступу;
  • Переможниця "Євробачення 2004" Руслана з прем’єрою нового треку "Закрутила";
  • Badstreet Boys з хітом "Eurosong";
  • Тіна Кароль із мегаміксом своїх останніх хітів;
  • Переможниця "Євробачення 2016" Jamala зі спеціальним номером до 15-річчя творчості.

Нагадаємо, учасник нацвідбору "Євробачення 2025" KHAYAT в інтерв'ю Фокусу розповів про стратегію на конкурсі, свою пісню HONOR і те, як його музика відображає внутрішні переживання.

69-й міжнародний музичний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському Базелі 13, 15 і 17 травня. У 2024 році перемогу здобув небінарний представник Швеції Nemo.