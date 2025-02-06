Нацвідбір на "Євробачення 2025": де дивитися, як голосувати і який сюрприз підготували зірки
Переможець Нацвідбору визначиться за результатами голосування журі та глядачів. Віддати голос за виконавця, який сподобається, можна буде в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою смс-повідомлень.
Вже у цю суботу відбудеться фінал українського нацвідбору на "Євробачення 2025". 8 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у швейцарському Базелі. Фокус розповідає, де можна буде подивитися трансляцію і як проголосувати за свого фаворита.
Де дивитися фінал нацвідбору "Євробачення 2025"
Фінал розпочнеться о 18:30. Переглянути його можна буде на кількох платформах. Глядачі зможуть слідкувати за прямою трансляцією:
- на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення";
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна";
- у телевізійному ефірі "Суспільне Культура";
- на сторінках "Суспільного" і "Євробачення Україна" у Facebook.
Крім того, англомовна версія трансляції буде доступна на YouTube, а коментуватимуть шоу Вікторія Крюкова, Вадим Крамар і Дмитро Кожухар.
На всіх україномовних платформах забезпечать переклад жестовою мовою: розмовні студії перекладатиме Тетяна Журкова, а адаптацію пісень здійснять Лада Соколюк та Анфіса Болдусєва.
Нацвідбір "Євробачення 2025": як проголосувати
Переможець Нацвідбору визначиться за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Віддати свій голос можна двома способами:
- Через застосунок "Дія" — голосувати можуть українці від 14 років, обравши відповідний розділ у сервісах застосунку.
- За допомогою SMS — абоненти мобільних операторів можуть надіслати повідомлення на номер 7576, вказавши код учасника (від 1 до 10). Голосування з одного номера можливе лише за одного конкурсанта.
Про старт та завершення голосування оголосять ведучі шоу в прямому ефірі.
Порядок виступів фіналістів:
- Влад Шериф — Wind of Change.
- Абіє — "Дім".
- Molodi — My Sea.
- Future Culture — Waste My Time.
- Маша Кондратенко — No Time to Cry.
- Khayat — Honor.
- Fiїnka — "Культура".
- Krylata — Stay True.
- Ziferblat — Bird of Pray.
- "ДК Енергетик" — "Сіль".
Нацвідбір "Євробачення 2025": склад журі
Оцінювати виступи фіналістів будуть:
- Джамала — переможниця "Євробачення 2016";
- Катерина Павленко — солістка гурту Go-A;
- Сергій Танчинець — фронтмен гурту "Без обмежень".
Нацвідбір "Євробачення 2025": хто ще буде виступати
"Суспільне Євробачення" повідомляє, що одразу 9 українських зірок з'являться разом у номері-відкритті. Вони заспівають легендарну пісню "Усміхнися мені" Назарія Яремчука.
До виступу долучаться:
- Jamala;
- MÉLOVIN;
- Катерина Павленко (Go_A);
- TVORCHI;
- Jerry Heil;
- alyona alyona;
- Руслана;
- Тимофій Музичук (Kalush Orchestra);
- Тіна Кароль.
Крім того, на сцену вийдуть:
- Артем Котенко та Світлана Тарабарова з піснею "Дім" із особливою версією виступу;
- Переможниця "Євробачення 2004" Руслана з прем’єрою нового треку "Закрутила";
- Badstreet Boys з хітом "Eurosong";
- Тіна Кароль із мегаміксом своїх останніх хітів;
- Переможниця "Євробачення 2016" Jamala зі спеціальним номером до 15-річчя творчості.
Нагадаємо, учасник нацвідбору "Євробачення 2025" KHAYAT в інтерв'ю Фокусу розповів про стратегію на конкурсі, свою пісню HONOR і те, як його музика відображає внутрішні переживання.
69-й міжнародний музичний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському Базелі 13, 15 і 17 травня. У 2024 році перемогу здобув небінарний представник Швеції Nemo.