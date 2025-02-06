Нацотбор на "Евровидение 2025": где смотреть, как голосовать и какой сюрприз подготовили звезды
Победитель Нацотбора определится по результатам голосования жюри и зрителей. Отдать голос за исполнителя, который понравится, можно будет в мобильном приложении "Дія" и с помощью смс-сообщений.
Уже в эту субботу состоится финал украинского нацотбора на "Евровидение 2025". 8 февраля станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в швейцарском Базеле. Фокус рассказывает, где можно будет посмотреть трансляцию и как проголосовать за своего фаворита.
Где смотреть финал нацотбора "Евровидения 2025"
Финал начнется в 18:30. Посмотреть его можно будет на нескольких платформах. Зрители смогут следить за прямой трансляцией:
- на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення";
- на YouTube-канале "Евровидение Украина";
- в телевизионном эфире "Суспільне Культура";
- на страницах "Суспільного" и "Евровидения Украина" в Facebook.
Кроме того, англоязычная версия трансляции будет доступна на YouTube, а комментировать шоу будут Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.
На всех украиноязычных платформах обеспечат перевод на жестовый язык: разговорные студии будет переводить Татьяна Журкова, а адаптацию песен осуществят Лада Соколюк и Анфиса Болдусева.
Нацотбор "Евровидения 2025": как проголосовать
Победитель Нацотбора определится по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Отдать свой голос можно двумя способами:
- Через приложение "Дія" — голосовать могут украинцы от 14 лет, выбрав соответствующий раздел в сервисах приложения.
- С помощью SMS — абоненты мобильных операторов могут отправить сообщение на номер 7576, указав код участника (от 1 до 10). Голосование с одного номера возможно только за одного конкурсанта.
О старте и завершении голосования объявят ведущие шоу в прямом эфире.
Порядок выступлений финалистов:
- Влад Шериф — Wind of Change.
- Абие — "Дом".
- Molodi — Мое море.
- Future Culture — Waste My Time.
- Маша Кондратенко — Нет времени плакать.
- Хаят — "Честь".
- Fiїnka — "Культура".
- Крылата — Оставайся верной.
- Зиферблат — Птица молится.
- "ДК Энергетик" — "Соль".
Нацотбор "Евровидения 2025": состав жюри
Оценивать выступления финалистов будут:
- Джамала — победительница "Евровидения 2016";
- Екатерина Павленко — солистка группы Go-A;
- Сергей Танчинец — фронтмен группы "Без обмежень".
Нацотбор "Евровидения 2025": кто еще будет выступать
"Общественное Евровидение" сообщает, что сразу 9 украинских звезд появятся вместе в номере-открытии. Они споют легендарную песню "Усміхнись мені" Назария Яремчука.
К выступлению присоединятся:
- Джамала;
- MÉLOVIN;
- Екатерина Павленко (Go_A);
- TVORCHI;
- Jerry Heil;
- alyona alyona;
- Руслана;
- Тимофей Музычук (Kalush Orchestra);
- Тина Кароль.
Кроме того, на сцену выйдут:
- Артем Котенко и Светлана Тарабарова с песней "Дом" с особой версией выступления;
- Победительница "Евровидения 2004" Руслана с премьерой нового трека "Закрутила";
- Badstreet Boys с хитом "Eurosong";
- Тина Кароль с мегамиксом своих последних хитов;
- Победительница "Евровидения 2016" Jamala со специальным номером к 15-летию творчества.
Напомним, участник нацотбора "Евровидения 2025" KHAYAT в интервью Фокусу рассказал о стратегии на конкурсе, своей песне HONOR и том, как его музыка отражает внутренние переживания.
69-й международный музыкальный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском Базеле 13, 15 и 17 мая. В 2024 году победу одержал небинарный представитель Швеции Nemo.