Нацотбор на "Евровидение 2025": где смотреть, как голосовать и какой сюрприз подготовили звезды

Победитель Нацотбора определится по результатам голосования жюри и зрителей. Отдать голос за исполнителя, который понравится, можно будет в мобильном приложении "Дія" и с помощью смс-сообщений.

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Уже в эту субботу состоится финал украинского нацотбора на "Евровидение 2025". 8 февраля станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в швейцарском Базеле. Фокус рассказывает, где можно будет посмотреть трансляцию и как проголосовать за своего фаворита.

Где смотреть финал нацотбора "Евровидения 2025"

Финал начнется в 18:30. Посмотреть его можно будет на нескольких платформах. Зрители смогут следить за прямой трансляцией:

на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення";

на YouTube-канале "Евровидение Украина";

в телевизионном эфире "Суспільне Культура";

на страницах "Суспільного" и "Евровидения Украина" в Facebook.

Кроме того, англоязычная версия трансляции будет доступна на YouTube, а комментировать шоу будут Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.

На всех украиноязычных платформах обеспечат перевод на жестовый язык: разговорные студии будет переводить Татьяна Журкова, а адаптацию песен осуществят Лада Соколюк и Анфиса Болдусева.

Нацотбор "Евровидения 2025": как проголосовать

Победитель Нацотбора определится по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Отдать свой голос можно двумя способами:

Через приложение "Дія" — голосовать могут украинцы от 14 лет, выбрав соответствующий раздел в сервисах приложения. С помощью SMS — абоненты мобильных операторов могут отправить сообщение на номер 7576, указав код участника (от 1 до 10). Голосование с одного номера возможно только за одного конкурсанта.

О старте и завершении голосования объявят ведущие шоу в прямом эфире.

Порядок выступлений финалистов:

Влад Шериф — Wind of Change. Абие — "Дом". Molodi — Мое море. Future Culture — Waste My Time. Маша Кондратенко — Нет времени плакать. Хаят — "Честь". Fiїnka — "Культура". Крылата — Оставайся верной. Зиферблат — Птица молится. "ДК Энергетик" — "Соль".

Нацотбор "Евровидения 2025": состав жюри

Оценивать выступления финалистов будут:

Джамала — победительница "Евровидения 2016";

Екатерина Павленко — солистка группы Go-A;

Сергей Танчинец — фронтмен группы "Без обмежень".

Нацотбор "Евровидения 2025": кто еще будет выступать

"Общественное Евровидение" сообщает, что сразу 9 украинских звезд появятся вместе в номере-открытии. Они споют легендарную песню "Усміхнись мені" Назария Яремчука.

К выступлению присоединятся:

Джамала;

MÉLOVIN;

Екатерина Павленко (Go_A);

TVORCHI;

Jerry Heil;

alyona alyona;

Руслана;

Тимофей Музычук (Kalush Orchestra);

Тина Кароль.

Кроме того, на сцену выйдут:

Артем Котенко и Светлана Тарабарова с песней "Дом" с особой версией выступления;

Победительница "Евровидения 2004" Руслана с премьерой нового трека "Закрутила";

Badstreet Boys с хитом "Eurosong";

Тина Кароль с мегамиксом своих последних хитов;

Победительница "Евровидения 2016" Jamala со специальным номером к 15-летию творчества.

Напомним, участник нацотбора "Евровидения 2025" KHAYAT в интервью Фокусу рассказал о стратегии на конкурсе, своей песне HONOR и том, как его музыка отражает внутренние переживания.

69-й международный музыкальный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском Базеле 13, 15 и 17 мая. В 2024 году победу одержал небинарный представитель Швеции Nemo.