KHAYAT о критике и конкуренции на Нацотборе Евровидения 2025 —интервью Фокусу

"Моя стратегия одна — быть собой", — говорит KHAYAT. Песня "HONOR" стала отражением его эмоций. Артист уверяет, что важнее не выигрывать, а стать голосом своей нации на мировой арене.

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KHAYAT, известный своей музыкой и участием в Нацотборе, в своем интервью Фокусу рассказал о стратегии на конкурсе, о своей новой песне "HONOR" и том, как его музыка отражает внутренние переживания. Мы узнали, почему он решил снова принять участие, как оценивает своих конкурентов и что изменилось в его подходе к творчеству с течением времени.

Вы уже не впервые участвуете в Нацотборе на Евровидение. Как изменилась ваша стратегия по сравнению с предыдущими попытками?

Стратегия одна — быть собой. Сегодня слово имеет большую силу и в отличие от моих предыдущих попыток у этой есть конкретная задача и риторика. Я хочу быть полезным на этом поприще, а не просто писать музыку для наушников, поэтому это возвращение в борьбу за возможность стать голосом своей нации на мировой арене состоялось именно сейчас.

Было ли решение снова принять участие в Нацотборе тяжелым для вас?

Я колебался, стоит ли возвращаться, это правда, но песня и желание предложить людям особую репрезентацию нашей страны взяло верх.

Расскажите об идее и создании песни "HONOR". Что вдохновило вас на ее написание?

Где-то год назад была написана украиноязычная часть. Она о нашем и это чувствуется. А вот англоязычная часть, основная, появилась после того, как россияне ударили по "Охматдету". Это был день, когда я был рядом, я это слышал. И для меня это среди всех дней, которые мы прожили в условиях полномасштабной войны, стало очень болезненной и болезненная акцентуацией. Я не мог остановить слезы весь день, было моральное истощение. И этот текст пришел сам. Я не знал, что это будет песня, просто записывал текст в заметках. И потом, через несколько дней после этого, я к нему вернулся.

Я соединил его с украиноязычной частью и сложился пазл. Вся музыка, которую я пишу, пишется на эмоциональных выдачах. Это не секрет, я всегда об этом говорю. И это такой, скажем, рупор внутренней боли и отчаяния, который я чувствовал в тот момент.

KHAYAT Фото: KHAYAT

Ваше участие в нынешнем Нацотборе вызвало споры из-за ваших предыдущих высказываний о конкурсе. Как вы реагируете на критику?

Никак. Я не считаю, что должен кому-то еще что-то доказывать или тем более оправдываться, потому что уже несколько раз давал четкий ответ и если кому-то до сих пор что-то не понятно по этому поводу, то это уже не мои тревоги.

Как вы оцениваете конкурентов этого года? Есть ли у вас фавориты среди других участников?

Думаю, что каждый из финалистов находится на своем месте, но я никак их не оцениваю. Какой в этом смысл? Оценивать будут жюри и люди. Победит тот, кто увереннее всего проявит себя в прямом эфире и понравится зрителям в моменте. Национальный отбор это такая уникальная площадка, где все погружаться и то, сколько у тебя фанов или просмотров не имеет вообще никакого значения для конечного результата.

Вы известны своим уникальным сочетанием фолка и современной музыки. Как вам удается сохранять баланс между традиционным и современным?

Я просто стараюсь делать так, как я чувствую. Нет какой-то формулы или шаблона — с каждым треком все по разному. Сегодня главным элементом "моей" этники является мой голос. Мне не надо ничего придумывать в этом плане и я очень рад этому.

KHAYAT Фото: KHAYAT

Ваш новый мини-альбом "Ultra II" получил положительные отзывы. Какая песня из альбома для вас наиболее личная?

Все песни в этом альбоме обо мне, но песня "Дворами" это сверхинтимная и щемящая история. Мне даже трудно петь ее, на эмоциональном уровне, поэтому я почти никогда еще не исполнял ее вживую.

Есть ли что-то, о чем вы жалеете в карьере?

Трудно сказать сразу, но наверное что нет, если я прям задумываюсь. Мой характер не позволяет мне многое и это наверное единственная вещь, на которую я могу пожаловаться. Был бы я был более гибким и беспринципным, мой путь был бы проще, но я не ищу простых путей, потому что они иногда, откровенно говоря, пугают. Если какое-то решение было мною принято, значит на то были свои причины и нечего жалеть.

Как бы вы описали KHAYAT вне сцены

Я считаю себя не плохим человеком. Не святым, но уважать себя пока есть, за что. Меня воспитывали в формате, когда надо стараться избегать конфликтов, думать о мнении окружающих, "стачивать углы", но это все было напрасно, потому что я вырос далеко не дипломатом и за словом в карман не лезу. Я всегда говорю все как есть и для меня переступить через свои принципы и ощущения это все равно что пустить себе пулю в лоб. Мне становится от этого плохо на физиологическом уровне.

От того мне и не легко идти на компромиссы, когда для этого нет адекватной аргументации, например. Тем не менее при всей этой казалось бы характерности, я добряк по своей сути. Мне не безразличны люди в целом и с годами я понял, что умею искренне за них радоваться. За себя нет, а за других да. Не знаю откуда у меня это качество, но это ощущение очень трудно объяснить словами. Я просто считаю, что каждый должен получать то, чего он заслуживает, наверное оттуда ноги растут.

Что касается интересов, то, честно говоря, меня мало что интересует кроме музыки, но если бытовые тонкости считаются, то я люблю готовить, например. Просто сам процесс люблю, а не результат или похвалу от близких.

KHAYAT Фото: KHAYAT

Какие изменения произошли с вами как артистом, если сравнивать вашу первую работу с последней?

В последнее время я начал позволять себе выходить из зоны комфорта. Мне интересно открывать новые грани своей личности и творить в соответствии со своими внутренними запросами, а не так, как диктует тот или иной жанр. Раньше я постоянно колебался перед релизом трека, а сейчас понимаю, что, в первую очередь, от этого должен кайфовать я. Конечно, все равно стоит выдерживать баланс, но это некий внутренний диалог и он очень помогает чувствовать себя счастливым творцом.

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