Финал нацотбора на Евровидение 2025: где смотреть и кто будет представлять Украину (фото, видео)
Победитель отбора будет определяться по результатам голосования жюри и зрителей. Проголосовать за своего фаворита можно будет в мобильном приложении "Дія" и с помощью смс-сообщений.
Уже вечером 8 февраля состоится финал украинского нацотбора на "Евровидение 2025", где станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в швейцарском Базеле. Фокус рассказывает, где можно посмотреть трансляцию и как проголосовать за своего фаворита.
Где можно посмотреть финал нацотбора "Евровидения 2025"
Финал начнется в 18:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на следующих платформах:
- на сайтах "Суспільне.Культура" и "Суспільне Євробачення";
- на YouTube-канале "Евровидение Украина";
- в телеэфире "Суспільне Культура";
- на страницах "Суспільного" и "Евровидение Украина" в Facebook.
Нацотбор "Евровидения 2025": как будут выбирать победителя
Победителя национального отбора определят по традиционной системе, где оценки жюри (50%) и зрителей (50%) будут суммироваться. Все желающие зрители смогут проголосовать за своего фаворита двумя путями:
- С помощью "Дія" (доступен для граждан Украины в возрасте от 14 лет в соответствующем разделе приложения);
- С помощью SMS — стоит отправить сообщение на номер 7576, указав код участника (от 1 до 10). Голосование возможно только за одного участника и с одного номера.
Процедура старта и завершения голосования будет объявлена ведущими во время прямой трансляции.
Кто еще будет выступать на нацотборе "Евровидения-2025"
"Суспільне Євробачення" сообщает, что первым номером открытия события будет выступление девяти звезд украинского шоу-бизнеса, которые споют знаменитую песню "Усміхнись мені" Назария Яремчука. К выступлению присоединятся: Jamala, MÉLOVIN, вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко, дуэт TVORCHI, исполнительницы Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, представитель группы Kalush Orchestra и Тина Кароль.
Также известно, что на сцене будут выступать Артем Котенко и Светлана Тарабарова с песней "Дом", а также Тины Кароль с миксом своих хитов. На сцене также будут выступать победительницы Евровидения 2004 и 2016 годов со своими номерами. Также свое выступление будет иметь группа Badstreet Boys с хитом "Eurosong".
Ранее стало известно отношение участницы нацотбора Абие к конкурсу. В интервью Фокусу исполнительница рассказала о замысле своей песни "Дом", которая Ее песня "Дом", которая является манифестом против насилия, вдохновлена реальными историями украинских женщин.
Также участники национального отбора ДК "Энергетик" рассказали о своем отношении к нацотбору. Участник коллектива Яков Марный поделился историей создания группы, о сотрудничестве с "S.T.A.L.K.E.R. 2" и объяснили, почему не воспринимают "Евровидение" как соревнование.