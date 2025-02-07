Абие: о манифесте против насилия, магии числа "40" и пути к Евровидению 2025 — интервью Фокусу

Абие — новое имя на украинской музыкальной сцене, которое уже успело привлечь внимание текстами и музыкой. Ее песня "Дом", которая прозвучит в финале Нацотбора на Евровидение-2025, — это манифест против насилия, вдохновленный реальными историями украинских женщин.

Related video

Как родилась идея "Абие" и что означает этот псевдоним? Почему песня "Дом" является личной историей борьбы? Как волонтерство и опыт помощи на деоккупированных территориях повлияли на музыку певицы? Что символизирует число "40" в ее творчестве? Подробнее — в эксклюзивном интервью Фокусу.

Абие — новое имя на украинской музыкальной сцене. Наталья, расскажите о себе: откуда вы родом? Как начинался ваш творческий путь?

Я родилась и выросла в Миргороде, на Полтавщине. Моя семья — творческая, поэтому с детства я ходила на танцы. Большую часть времени проводила на сцене, обожала репетиции, костюмы и концерты. На сцену мне разрешали делать макияж, поэтому день концерта всегда был особенным!

Меня увлекало искусство перевоплощения, создания чего-то нового. Возможно, это генетика, ведь обе мои бабушки были творческими женщинами: одна была балериной, а вторая (поскольку жила в деревне и была "советской крепостной" без паспорта) не могла себе позволить художественное образование, однако всю жизнь была артисткой, играла на гитаре, любила театр, кино и литературу.

Какое-то время я брала пример с мамы и хотела быть художницей. Я любила рисовать. Мне нравились большие полотна, разные фактуры. Однажды я взяла свой любимый свитер, разрезала его и нарисовала себя именно так, на фоне любимого свитера. Или в комнате родителей на всю стену нарисовала море. Оно до сих пор там.

Сестра играла на скрипке — скрипка мне не нравилась! Видимо поэтому я стала петь. Где-то в средней школе я пошла в музыкальную школу и впоследствии поступила в университет, чтобы учиться музыке там.

Как возникла идея проекта "Абие"? Что вдохновило вас выбрать именно этот псевдоним?

В старших классах я увлеклась украинским языком и литературой и в одном из словарей нашла это слово. С тех пор я — Абие.(ред. словарь устаревших слов трактует слово абие как — сейчас, сразу, в то же время, внезапно, уже, сразу, неожиданно, снова)

Абие Фото: Абіє

Какие у вас есть хобби кроме музыки? Что вас вдохновляет?

Меня вдохновляет быт, люди, традиции, говор, диалекты, простые истории из жизни. Город и село, лес, природа, литература, музыка, биографии людей. Сейчас это волонтерство, путешествия. Я люблю шить, заниматься апсайклингом, иногда готовлю (сейчас реже, но люблю это дело), раньше рисовала. Сейчас не могу настолько замедлиться, чтобы замешивать краски и не спешить. Основное хобби на данный момент — это психология.

Ваши корни из Миргорода. Какие моменты, связанные с городом, остаются с вами и продолжают вдохновлять?

Это детство. Я очень люблю свой город, потому что он полностью состоит из воспоминаний. Однако именно поэтому мне трудно там жить. Хочется немало сделать за жизнь, на это нужны трансформации. Но как раз воспоминания и ностальгия по прошлому часто блокируют меня, травмируют. Поэтому я всегда в поисках пространства, свободы мысли, свободы движения.

Расскажите о вашей песне "Дом", которую вы представили на Нацотборе. Как возникла ее идея, и какие основные месседжи вы хотите донести слушателям?

Песня "Дом" — это моя личная история борьбы с сексуализацией и объективизацией женского тела, моего тела. Я пережила немало ситуаций, которые не должны были произойти ни при каких условиях. Навязчивые шутки, прикосновения, осуждение и критика, навязанные советскими стереотипами, преследования и угрозы — это все, с чем сталкивается каждая украинская женщина. Я, мои подруги, сестры, мамы. Часто люди избегают разговоров на эту тему, потому что она неудобная. Они просто не хотят это видеть, осознавать масштабы проблемы насилия. Поэтому я освещаю эту проблему, потому что женщинам важно быть видимыми для женщин! Я верю в силу сестринства и убеждена, что благодаря месседжу моей песни большинство женщин, страдающих от насилия, почувствуют поддержку и обратятся в правоохранительные органы.

Что для вас значит представлять Украину на Евровидении, особенно в это сложное время?

Песня "Дом" была написана во время моей волонтерской деятельности на деоккупированных территориях Херсонщины. Поскольку политика России — это всегда захватничество и шум, российско-украинская война является очень жестокой по отношению к украинцам.

Ужасные истории женщин, которые выжили в условиях оккупации меня поразили, поэтому я должна была написать об этом. Я поддерживаю их! Песня "Дом" посвящается всем женщинам, которые когда-то пережили насилие. В Украине по не обновленным данным от насилия пострадало 70% женщин. Эта песня — манифест против насилия.

С этой песней в финале Национального отбора я буду бороться за право представить Украину на Евровидении 2025 и верю, что это — начало больших перемен. Подписав Стамбульскую конвенцию, мы взяли на себя обязательства работать в направлении предотвращения и противодействия насилию. Я хочу, чтобы в Европейской Украине каждый чувствовал себя защищенным. Именно этот конкурс является моей платформой, чтобы быть услышанной.

Какую символику несет число "40" в контексте вашей песни?

Сорок — это священное число. Когда оно появляется в Библии, это сигнализирует о приближении трансформации, существенных изменений. Полный цикл беременности женщины, которая и является первым "домом" новой жизни, длится почти сорок недель. Моисей вел еврейский народ через пустыню сорок лет в поисках спасения. В нашей культуре на сороковой день душа покидает тело. В целом, сорок — это не маленькое число; его можно также толковать как наше наследие.

С какой главной проблемой вы столкнулись, участвуя в Нацотборе?

Моя основная проблема — это то, что мне не хватает рук и времени. Большинство процессов я делаю самостоятельно, поэтому в ситуации с травмой глаза и госпитализацией было очень сложно. Хорошо что рядом были мои друзья и родные, Бог дал мне силы, квалифицированных специалистов и поддержки отовсюду. Я никогда еще не верила в магию Рождества так, как в этом году. И чудо произошло!

Абие Фото: Абіє

Как вы поняли, что музыка — это ваше призвание? Были ли в вашей жизни моменты сомнений?

Когда мне горько от всего, только музыка приносит мне радость. Мне не надоедает мой голос, я всегда нахожу чему удивляться, как спеть так, чтобы себя порадовать, успокоить. Ровно год назад в моей реализации была сплошная полоса неудач, я выгорела очень сильно. Тогда я задумалась над тем, стоит ли продолжать.

Я взвешивала, спрашивала себя. А потом продолжила.

Есть ли у вас особые ритуалы или традиции перед выступлением?

Нет, нет. Наоборот люблю спонтанность. Каждое выступление особенное. И даже когда что-то идет не так, именно эти моменты запоминаются как лучшие.

Как изменился ваш подход к музыке с того момента, как вы начали карьеру?

Глобально никак, сейчас имею немного больше опыта, но мне всегда не хватает новых знаний. Мне нравится та легкость, с которой я относилась к музыке в начале пути. Иногда погружаюсь в это ресурсное состояние, наверное, оно и является моим источником вдохновения.

Ранее Фокус публиковал интервью с группой "ДК Энергетик".