"В 93 квартале": Ласточкин показался в военной форме и рассказал, где служит (видео)

Пользователи сети обратили внимание на то, как изменился актер за это время. Они заметили, что Ласточкин возмужал.

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Украинский актер Игорь Ласточкин после мобилизации показался в военной форме и рассекретил, на каком направлении сейчас служит. Видео комик поделился в Instagram 26 марта.

Игорь Ласточкин мобилизовался в ряды ВСУ

Ласточкин опубликовал ролик с другим комиком Владимиром Черняком.

На видео они вроде бы случайно встретились. Черняк спросил у коллеги, идет ли тот где-то на концерт и планирует ли выступления, на что Игорь Ласточкин с юмором ответил: "В "93 квартале "Холодный яр". На Донбассе". Из этого стало понятно, что актер служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр", о чем и сообщалось ранее.

После диалога Владимир Черняк поблагодарил коллегу и передал Ласточкину внедорожник.

Тем временем пользователи сети обратили внимание на то, как изменился актер за это время.

"Игоря не узнать, возмужал. Спасибо за службу", "Игорь мужик с большой буквы!" — пишут подписчики Ласточкина.

Игорь Ласточкин мобилизовался

В феврале 2025 года Игорь Ласточкин показал свой военный билет, объявив таким образом о мобилизации.

"Сложные времена рождают сильных людей!" — написал актер.

Напомним, коллега Игоря Ласточкина Константин Грубич прокомментировал решение актера присоединиться в ряды ВСУ в конце февраля 2025 года.

Также Фокус писал о том, что украинский певец Миша Крупин окончательно вступил в ряды ВСУ в феврале 2025 года.