"В 93 квартале": Ласточкин показался в военной форме и рассказал, где служит (видео)
Пользователи сети обратили внимание на то, как изменился актер за это время. Они заметили, что Ласточкин возмужал.
Украинский актер Игорь Ласточкин после мобилизации показался в военной форме и рассекретил, на каком направлении сейчас служит. Видео комик поделился в Instagram 26 марта.
Ласточкин опубликовал ролик с другим комиком Владимиром Черняком.
На видео они вроде бы случайно встретились. Черняк спросил у коллеги, идет ли тот где-то на концерт и планирует ли выступления, на что Игорь Ласточкин с юмором ответил: "В "93 квартале "Холодный яр". На Донбассе". Из этого стало понятно, что актер служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр", о чем и сообщалось ранее.
После диалога Владимир Черняк поблагодарил коллегу и передал Ласточкину внедорожник.
Тем временем пользователи сети обратили внимание на то, как изменился актер за это время.
"Игоря не узнать, возмужал. Спасибо за службу", "Игорь мужик с большой буквы!" — пишут подписчики Ласточкина.
Игорь Ласточкин мобилизовался
В феврале 2025 года Игорь Ласточкин показал свой военный билет, объявив таким образом о мобилизации.
"Сложные времена рождают сильных людей!" — написал актер.
Напомним, коллега Игоря Ласточкина Константин Грубич прокомментировал решение актера присоединиться в ряды ВСУ в конце февраля 2025 года.
Также Фокус писал о том, что украинский певец Миша Крупин окончательно вступил в ряды ВСУ в феврале 2025 года.