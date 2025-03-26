"У 93 кварталі": Ласточкін показався у військовій формі та розповів, де служить (відео)

Користувачі мережі звернули увагу на те, як змінився актор за цей час. Вони помітили, що Ласточкін змужнів.

Related video

Український актор Ігор Ласточкін після мобілізації показався у військовій формі та розсекретив, на якому напрямку наразі служить. Відео комік поділився в Instagram 26 березня.

Ігор Ласточкін мобілізувався до лав ЗСУ

Ласточкін опублікував ролик з іншим коміком Володимиром Черняком.

На відео вони начебто випадково зустрілися. Черняк запитав у колеги, чи той йде десь на концерт і планує виступи, на що Ігор Ласточкін із гумором відповів: "У "93 кварталі "Холодний яр". На Донбасі". З цього стало зрозуміло, що актор служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр", про що й повідомлялося раніше.

Після діалогу Володимир Черняк подякував колезі та передав Ласточкіну позашляховик.

Тим часом користувачі мережі звернули увагу на те, як змінився актор за цей час.

"Ігора не впізнати, змужнів. Дякуємо за службу", "Ігор мужик із великої літери!" — пишуть підписники Ласточкіна.

Ігор Ласточкін мобілізувався

У лютому 2025 Ігор Ласточкін показав свій військовий квиток, оголосивши таким чином про мобілізацію.

"Складні часи народжують сильних людей!" — написав актор.

Нагадаємо, колега Ігоря Ласточкіна Костянтин Грубич прокоментував рішення актора приєднатися до лав ЗСУ наприкінці лютого 2025 року.

Також Фокус писав про те, що український співак Міша Крупін остаточно долучився до лав ЗСУ в лютому 2025 року.