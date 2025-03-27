Концерт переноситься: одного з учасників нацвідбору на "Євробачення" мобілізували до ЗСУ

Через мобілізацію одного з учасників гурт "ДК Енергетик" переніс концерт у Львові на іншу дату. Мобілізований пообіцяв бути з фанатами на зв'язку.

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Один з учасників українського постпанк-гурту "ДК Енергетик", що цьогоріч боровся за право представити Україну та "Євробаченні" з піснею "Сіль", був мобілізований до ЗСУ. З цієї причини буде перенесено концерт, який мав відбутися 30 березня у Львові. Повідомлення опубліковане 27 березня на офіційній сторінці групи в Instagram.

"Шановне панство, мене мобілізували, відповідно львівський канц переноситься на 20 червня, там чуваки мають все повідомити, що і як", — ідеться в дописі.

Наразі не відомо, хто саме з учасників гурту мобілізувався до Сил оборони: вокаліст Яков Марний (вокал), гітарист Всеволод Шутка чи бас-гітарист Олександр "Фол" Фолянський.

ДК "Енергетик" зазначили, що всі придбані квитки на їхній концерт залишаться дійсними.

Мобілізований музикант пообіцяв, що час від часу виходитиме на зв'язок із шанувальниками.

У фіналі національного відбору на "Євробачення" гурт "ДК Енергетик" посів 6 місце. Перемогу і право представити Україну на конкурсі у швейцарському Базелі виборов гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".

Нагадаємо, 26 березня український актор і комік Ігор Ласточкін розповів, де служить після мобілізації до ЗСУ.

Український комік, актор, учасник "Ліги сміху" і військовий Віктор Розовий 21 березня "відзначив" річницю поранення, яке отримав на Авдіївському напрямку у березні 2024 року.