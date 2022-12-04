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Стиль жизни

Внук Софии Ротару после неудачной попытки побега из Украины рассказал, где находится

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Фото: instagram sofiarotaru.official | София Ротару с семьей

7 марта 2022 сын и внук Софии Ротару пытались незаконно попасть на территорию Молдовы.

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Внук украинской певицы Софии Ротару, которого в марте 2022 задержали при попытке незаконного пересечения границы, рассказал, где находится и чем занимается. Об этом пишет DNA.

28-летний Анатолий Евдокименко находится в Европе, впрочем, где именно, не признался. Музыкант рассказал, что "был вынужден покинуть страну" и назвал себя "кочевником":

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", — отметил внук украинской звезды сцены.

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София Ротару с внуками
Фото: SHMN/Instagram

В частности, Евдокименко выразил соболезнования родным погибших во время российских атак.

"Это был поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины, мои соболезнования всем семьям, потерявшим своих близких в разгар этой войны", — отметил певец.

Как стало известно, в Европе внук Софии Ротару продолжил заниматься музыкальной карьерой. Он записывает треки под творческим псевдонимом SHMN.

София Ротару Fullscreen
София Ротару
Фото: Instagram

"У меня запланирован релиз на начало 2023 года на берлинском лейбле Poesie Musik, и я в восторге. Я также веду разговор с imprint Fayer с Edu Imbernon о возможном релизе, которому тоже очень рад", — признался музыкант.

Напомним, Анатолий Евдокименко после неудачного побега появился в соцсетях.

Также Фокус писал о попытке незаконного пересечения на лодках украинской границы внука и сына Софии Ротару.