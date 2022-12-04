Онук Софії Ротару після невдалої спроби втечі з України розповів, де перебуває
7 березня 2022 син та онук Софії Ротару намагалися незаконно потрапити на територію Молдови.
Онук української співачки Софії Ротару, якого в березні 2022 затримали під час спроби незаконного перетину кордону, розповів, де наразі перебуває та чим займається. Про це пише DNA.
28-річний Анатолій Євдокименко перебуває в Європі, втім, де саме, не зізнався. Музикант розповів, що "був змушений покинути країну" і назвав себе "кочівником":
"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Уже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя", — зазначив онук української зірки сцени.
Зокрема Євдокименко висловив співчуття рідним загиблих під час російських атак.
"Це був воістину руйнівний та трагічний рік для всього народу України, мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни", — зазначив співак.
Як стало відомо, у Європі онук Софії Ротару продовжив займатися музичною кар'єрою. Він записує треки під творчим псевдонімом SHMN.
"У мене заплановано реліз на початок 2023 року на берлінському лейблі Poesie Musik, і я в захваті. Я також веду розмову з imprint Fayer з Edu Imbernon про можливий реліз, якому теж дуже радий", — зізнався музикант.
Нагадаємо, Анатолій Євдокименко після невдалої втечі з'явився у соцмережах.
Також Фокус писав про спробу незаконного перетину на човнах українського кордону онука та сина Софії Ротару.