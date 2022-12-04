Онук Софії Ротару після невдалої спроби втечі з України розповів, де перебуває

7 березня 2022 син та онук Софії Ротару намагалися незаконно потрапити на територію Молдови.

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Онук української співачки Софії Ротару, якого в березні 2022 затримали під час спроби незаконного перетину кордону, розповів, де наразі перебуває та чим займається. Про це пише DNA.

28-річний Анатолій Євдокименко перебуває в Європі, втім, де саме, не зізнався. Музикант розповів, що "був змушений покинути країну" і назвав себе "кочівником":

"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Уже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя", — зазначив онук української зірки сцени.

[ + – ] Софія Ротару з онуком Фото: SHMN/Instagram

Зокрема Євдокименко висловив співчуття рідним загиблих під час російських атак.

"Це був воістину руйнівний та трагічний рік для всього народу України, мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни", — зазначив співак.

Як стало відомо, у Європі онук Софії Ротару продовжив займатися музичною кар'єрою. Він записує треки під творчим псевдонімом SHMN.

[ + – ] Софія Ротару Фото: Instagram

"У мене заплановано реліз на початок 2023 року на берлінському лейблі Poesie Musik, і я в захваті. Я також веду розмову з imprint Fayer з Edu Imbernon про можливий реліз, якому теж дуже радий", — зізнався музикант.

Нагадаємо, Анатолій Євдокименко після невдалої втечі з'явився у соцмережах.

Також Фокус писав про спробу незаконного перетину на човнах українського кордону онука та сина Софії Ротару.