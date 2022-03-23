Онук Софії Ротару вперше з'явився в Instagram після невдалої втечі до Молдови

Публікація з'явилася у зв'язку з днем народження Анатолія.

28-річний онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко з нагоди свого дня народження опублікував у сторіз Instagram знімок, на якому позує у стильному пальті, штанному костюмі та новому взутті.

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"28", — свідчить короткий підпис до зображення.

[ + – ] Анатолій Євдокименко Фото: Скриншот

Анатолій Євдокименко – первісток єдиного сина Софії Ротару Руслана та його дружини Світлани. Крім нього, подружжя має доньку Софію, яка зараз навчається в Нью-Йорку.

8 березня стало відомо про те, що напередодні прикордонники на українсько-молдовському кордоні у місті Могилів-Подільськ затримали вісьмох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. І власне людину, громадянина Молдови, яка забезпечувала перевезення. Серед затриманих були Руслан та Анатолій Євдокименко.

За інформацією ЗМІ, онук Софії Ротару до війни більшу частину часу проводив у Лондоні. Молодий чоловік професійно займається фотографією, а також пробує себе як фотомодель. Анатолій пише музику та тексти. Раніше він виконував пісні у жанрі хіп-хоп російською мовою та створював ремікси для популярних композицій. До речі, творчий псевдонім DJ SHMN розшифровується як "шаман". Композиції Євдокименка звучать на американських радіостанціях, а сам він їздить з виступами Європою та світом.

[ + – ] Анатолій Євдокименко та його ді-джейський сет

Нагадаємо, на початку лютого Софія Ротару виступила на корпоративній вечірці російського олігарха у Воронежі. Концерт тривав близько години. Співачка виконала свої головні хіти — "Хуторянку" та "Білий танець".