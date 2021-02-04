Софія Ротару виступила на корпоративі для олігарха з Воронежа

Народна артистка України заспівала російському бізнесменові свої головні хіти.

Софія Ротару заспівала на корпоративній вечірці російського олігарха у Воронежі. Відео концерту зʼявилося в Instagram.

Видання "ФедералПресс" пише, що концерт тривав близько години. Ротару виконала свої головні хіти — "Хуторянка" і "Білий танець".

За даними видання, олігарх заробляє на будівництві доріг по всьому регіону. Йому виповнилося 50 років. Він міг віддати девʼять мільйонів рублів за виступ співачки.

Нагадаємо: у грудні стало відомо, що Софія Ротару виступила на російській передачі "Пісня року".

Співачка виступила у двох образах — у червоній сукні і в золотистому вбранні. Ротару виконала знамениту українську "Червону руту".

У 2018 році Ротару заявляла, що припинила концертну діяльність у РФ, але рік тому знову опинилася там на зйомках "Блакитного вогника" в Москві.