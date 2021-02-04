София Ротару выступила на корпоративе для олигарха из Воронежа

Народная артистка Украины спела российскому бизнесмену свои главные хиты.

София Ротару спела на корпоративной вечеринке российского олигарха в Воронеже. Видео концерта появилось в Instagram.

Издание "ФедералПресс" пишет, что концерт длился около часа. Ротару исполнила свои главные хиты — "Хуторянку" и "Белый танец".

По данным издания, олигарх зарабатывает на строительстве дорог по всему региону. Ему исполнилось 50 лет. Он мог отдать девять миллионов рублей за выступление певицы.

Напомним, в декабре стало известно, что София Ротару выступила на российской передаче "Песня года".

Певица выступила в двух образах — в красном платье и в золотистом наряде. Ротару исполнила знаменитую украинскую "Червону руту".

В 2018 году Ротару заявляла, что прекратила концертную деятельность в РФ, но год назад снова очутилась там на записи "Голубого огонька" в Москве.