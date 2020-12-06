Стиль жизни
София Ротару выступила на российской "Песне года": спела "Червону руту" (видео)
305
Украинская певица София Ротару выступила на российской передаче "Песня года". Фотографии выступления артистка добавила в свои истории в Instagram.
Певица выступила в двух образах — в красном платье и в золотистом наряде. Ротару исполнила знаменитую украинскую "Червону руту".
В российских СМИ отметили, что "Песня года"-2020 прошла с многочисленными нарушениями социальной дистанции.
Напомним, в 2018 году Ротару заявляла, что прекратила концертную деятельность в РФ, но год назад снова очутилась там на записи "Голубого огонька" в Москве.