Ротару в Москве снялась для "Голубого огонька", а Пугачева отказалась

Украинская певица приняла участие в записи новогодней программы

Певица София Ротару, которая отказалась от гастролей в РФ, снялась для российской новогодней программы "Голубой огонек". Об этом сообщает Ura.ru.

Ротару приняла участие в съемках "Голубого огонька" на площадке "Мосфильма". Кстати, в этом году российская певица Алла Пугачева не намерена участвовать в записи нового дней программы.

По данным СМИ, Ротару записала две песни, каждую записывали по несколько раз. Также украинская артистка записала новогоднее поздравление из зрительного зала.

Также сообщается, что после съемок певица сразу же уехала, отказавшись общаться с журналистами.

Ротару приехала в Москву на неделю не только для того, что сняться в новогодних программах, но и выступить на двух песенных фестивалях.

Еще в 2018 году София Ротару заявляла, что отказалась от концертов в России из-за российской агрессии на востоке Украины.

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