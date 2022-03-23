Внук Софии Ротару впервые появился в Instagram после неудавшегося побега в Молдову

Публикация появилась в связи с днем рождения Анатолия.

28-летний внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко по случаю своего дня рождения опубликовал в сториз Instagram снимок, в котором позирует в стильном пальто, брючном костюме и новой обуви.

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"28", – гласит короткая подпись к изображению.

[ + – ] Анатолий Евдокименко Фото: Скриншот

Анатолий Евдокименко – первенец единственного сына Софии Ротару Руслана и его жены Светланы. Кроме него, у супругов есть дочь София, которая сейчас учится в Нью-Йорке.

8 марта стало известно о том, что накануне пограничники на украинско-молдавской границе в городе Могилев-Подольск задержали восьмерых мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Молдову. И собственно человека, гражданина Молдовы, обеспечивавшего перевозку. Среди задержанных были Руслан и Анатолий Евдокименко.

По информации СМИ, внук Софии Ротару до войны большую часть времени проводил в Лондоне. Молодой человек профессионально занимается фотографией, а также пробует себя в качестве фотомодели. Анатолий пишет музыку и тексты. Раньше он исполнял песни в жанре хип-хоп на русском языке и создавал ремиксы для популярных композиций. Кстати, творческий псевдонимом DJ SHMN расшифровывается как "шаман". Композиции Евдокименко звучат на американских радиостанциях, а сам он ездит с выступлениями по Европе и миру.

[ + – ] Анатолий Евдокименко и его ди-джейский сет

Напомним, в начале февраля София Ротару выступила на корпоративной вечеринке российского олигарха в Воронеже. Концерт длился около часа. Певица исполнила свои главные хиты — "Хуторянку" и "Белый танец".