Константин Грубич поздравил Ирину Билык с юбилеем, но есть нюанс (фото)

Украинский ведущий Константин Грубич поздравил Ирину Билык с днем рождения, однако немного поспешил, ведь певице исполняется 55 лет 6 апреля.

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Архивным кадром и теплыми словами журналист поделился в Instagram 5 апреля.

Ирина Билык и Константин Грубич Фото: instagram.com/kostya_hrubych/

В почти праздничном посте Константин Грубич рассказал, что хотел поздравить Ирину Билык с 55-летием, но она не берет трубку, цитируя песню певицы.

"Она мне сегодня позвонила... Узнали мелодию? Да, это Ира Билык. И песня уже классическая. И я сегодня пытался позвонить ей, чтобы поздравить с юбилеем. Но Ира не ответила. Имеет право, потому что таких дозвонителей сегодня немало. Желаю талантливому человеку любви, вдохновения, неисчерпаемости магии крутить словами и нотами для создания новых песенных шедевров. Пусть наша молодость остается с нами, а зрелость принесет новые интересные истории", — отметил украинский ведущий.

Впрочем, журналист перепутал дни и немного поспешил. В комментариях под постом подписчики поправили Грубича, отметив, что Билык празднует день рождения 6 апреля.

"У нее завтра день рождения)", "Завтра надо звонить))))", — пишут пользователи сети.

Пока сама Ирина Билык публично не отреагировала на раннее поздравление.

Напомним, украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы Притулы (SLAVIA).

Также Фокус писал о том, что в феврале Ирина Билык спрогнозировала окончание войны в Украине весной 2025 года, к ее дню рождения.