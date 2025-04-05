Костянтин Грубич привітав Ірину Білик з ювілеєм, але є нюанс (фото)

Український ведучий Костянтин Грубич привітав Ірину Білик з днем народження, проте трохи поспішив, адже співачці виповнюється 55 років 6 квітня.

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Архівним кадром та теплими словами журналіст поділився в Instagram 5 квітня.

Ірина Білик та Костянтин Грубич Фото: instagram.com/kostya_hrubych/

У майже святковому дописі Костянтин Грубич розповів, що хотів привітати Ірину Білик з 55-річчям, але вона не бере слухавки, цитуючи пісню співачки.

"Вона мені сьогодні подзвонила… Пізнали мелодію? Так, це Іра Білик. І пісня вже класична. І я сьогодні намагався подзвонити їй, щоб привітати з ювілеєм. Але Іра не відповіла. Має право, бо таких додзвонювальників сьогодні чимало. Бажаю талановитій людині кохання, натхнення, невичерпності магії крутити словами і нотами для створення нових пісенних шедеврів. Хай наша молодість залишається з нами, а зрілість принесе нові цікаві історії", — зазначив український ведучий.

Втім, журналіст переплутав дні і трішки поспішив. У коментарях під дописом підписники поправили Грубича, зазначивши, що Білик святкує день народження 6 квітня.

"У неї завтра день народження)", "Завтра треба дзвонити))))", — пишуть користувачі мережі.

Наразі сама Ірина Білик публічно не відреагувала на раннє привітання.

Нагадаємо, український співак Дзідзьо (Михайло Хома) відреагував на вагітність своєї колишньої дружини Ярослави Притули (SLAVIA).

Також Фокус писав про те, що в лютому Ірина Білик спрогнозувала закінчення війни в Україні навесні 2025 року, до її дня народження.