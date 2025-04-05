Дзідзьо відреагував на вагітність колишньої дружини (фото, відео)

Український співак Дзідзьо (Михайло Хома) відреагував на вагітність своєї колишньої дружини Ярослави Притули (SLAVIA).

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Дзідзьо на своїй сторінці в соцмережі показав кадри з кліпу "Дівка з перцем", де SLAVIA продемонструвала помітно округлий животик, таким чином розповівши про свою першу вагітність публічно.

"Повноцінне життя — це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Слава, вітаю з прем'єрою та цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!" — написав Хома.

SLAVIA відреагувала на привітання від колишнього чоловіка.

"Дякую, Михась! Для тих, хто цікавився, чи привітав Дзідзьо", — написала артистка.

SLAVIA вагітна первістком Фото: Скріншот

Зазначимо, що Ярослава Притула вийшла заміж за Дзідзьо у 2013 році. Загалом пара перебувала у стосунках 20 років. У 2021 вони оголосили про свій розрив.

"За всі роки існування гурту DZIDZIO я звикла, що мене не має бути. Весь цей час я ставилася з зрозумінням до кар’єри чоловіка, але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар’єру, і наважилась заявити про те, що я не тінь, я особистість! До розлучення ми прийшли плавно, і усвідомлено… Хоча, ми вже більше не пара, залишаємося близькими людьми", — написала SLAVIA у 2021 році.

SLAVIA та Дзідзьо

Наразі залишається загадкою, хто є батьком дитини співачки, адже вона ретельно береже своє особисте життя від публіки. У новому кліпі з'являється загадковий чоловік, проте невідомо, чи це новий обранець SLAVIA, чи актор.

SLAVIA вагітна первістком

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