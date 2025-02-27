После заявлений Поляковой и Приходько: Ирина Билык спрогнозировала окончание войны в Украине (видео)

До этого о завершении войны говорили Оля Полякова и Анастасия Приходько. Первая прогнозировала окончание боевых действий в 2024-м, а вторая — в 2028-м.

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54-летняя украинская певица Ирина Билык спрогнозировала окончание войны в Украине весной 2025 года, к ее дню рождения. Об этом артистка рассказала М1.

Ирина Билык озвучила свой прогноз относительно окончания войны (см. с 6:38)

Билык чувствует, что военные действия закончатся до ее дня рождения, который она будет праздновать 6 апреля.

"Я хочу сделать громкое заявление. Возможно, это будет впервые и в последний раз. Вот почему-то мне кажется, что именно к моему дню рождения закончится война. Почему-то я так чувствую. К моим концертам в Киеве, к шестому апреля", — предположила звезда сцены.

Отметим, в этом году Ирина Билык отмечает юбилей. Певице исполняется 55 лет. По случаю этого Билык отправляется в концертный тур по городам Украины, а также представит большой сольный концерт в Киеве.

Прогнозы Анастасии Приходько и Оли Поляковой

Между тем Анастасия Приходько считает, что 2028 станет годом окончания войны в Украине. Но перед этим будут три очень сложных года.

"Первый год полномасштабного вторжения — шок. Потом растерянность и тупик, в котором мы сейчас находимся и не понимаем, как выйти из этой ситуации. Сейчас будет второй этап — это вот эти три очень сложных года: 2025, 2026, 2027", — говорила артистка.

Еще ранее другая певица Оля Полякова прогнозировала окончание войны в Украине на весну 2024 года, что, соответственно, не сбылось.

"Путин умер, это я точно знаю, я чувствую такие вещи. Его нет в живых. И война тоже закончится, они просто уйдут, это будет весной 2024 года", — говорила артистка в 2023 году.

Напомним, Дональд Трамп в очередной раз меняет свои прогнозы и обещает закончить войну в Украине за полгода.

Также Фокус писал о том, что будет, если война закончится в 2025 году.