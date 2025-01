Онук Софії Ротару вийшов на звʼязок з-за кордону: чим він там займається (відео)

Навесні 2022 року Анатолій Євдокименко намагався незаконно покинути Україну. Згодом він таки виїхав за кордон.

Анатолій Євдокименко вийшов на звʼязок з-за кордону. Онук Софії Ротару показав у своєму Instagram, як працює над новою музикою.

У короткому відео 30-річний Анатолій у навушниках та кепці стоїть за діджейським пультом і рухається у такт своєї нової пісні, до створення якої залучив іноземного музиканта Monty Wells. Композиція має назву Think About You ("Думаю про тебе").

На нову пісню онука вже відреагувала сама Софія Ротару. Вона поставила лайк під відео Анатолія. А його сестра Софія написала: "Не можу дочекатися".

Як відомо, онук народної артистки України взяв псевдонім SHMN і будує музичну карʼєру за кордоном.

Анатолій Євдокименко

Що відомо про онука Софії Ротару

Після початку повномасштабної війни Анатолій Євдокименко разом з батьком намагався незаконно покинути територію України в бік Молдови. Тоді його затримали ще з декількома іншими чоловіками.

Влітку того ж року Євдокименко опинився в Європі. Як він покинув Україну, невідомо.

Софія Ротару з родиною Фото: Instagram sofiarotaru.official

"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Уже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя", — розповідав онук Софії Ротару в грудні 2022 року.

