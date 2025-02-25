Клавдія Петрівна раптово скасувала концерти за кордоном: що сталося (фото)

Артистка попросила фанатів берегти себе. Вона планувала виступити в польських містах.

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Українська співачка Клавдія Петрівна (Соломія Опришко) раптово скасувала весняні концерти за кордоном та розкрила причину. Про це артистка повідомила своїм підписникам у соцмережах.

Виявилося, що Клавдія Петрівна захворіла на фоні складної епідеміологічної ситуації в Україні. І артистка, і її команда наразі борються з вірусом, тому не можуть влаштувати репетиції, аби підготуватися до запланованих виступів у Польщі.

"Схоже, було необачно з мого боку влаштовувати зустрічі з інтеліґенцією у Львові під час складної епідеміологічної ситуації", — зазначила зірка сцени, яка тривалий час приховувала своє обличчя.

Концерти Клавдія Петрівна в польських містах переносяться на початок травня.

"Зовсім скоро повідомлю вам нові дати", — написала артистка.

Клавдія Петрівна скасувала концерти за кордоном

Клавдія Петрівна зізналася, що дуже хоче з побачитись з фанатами та прикладе максимум зусиль, аби це точно вдалося зробити.

"Бережіть себе", — додала юна знаменитість.

Фоловери Соломії Опришко побажали їй та команді швидше одужувати.

"Я так чекала. Одужуйте!!!! До зустрічі в травні!", "Швидкого одужання", "Одужуйте всією командою", — пишуть користувачі мережі.

Клавдія Петрівна довго приховувала своє обличчя за сценічними образами Фото: Скриншот

Нагадаємо, у чому секрет Клавдії Петрівни.

Також Фокус писав про новий кліп Клавдії Петрівни.