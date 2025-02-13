Невпізнавана Klavdia Petrivna представила новий кліп (відео)

Артистка порушила тему хейту і негативу, що переслідує виконавців. Це своєрідний маніфест співачки, яка не дозволить критиці збити її з обраного шляху.

Related video

Українська співачка Klavdia Petrivna (Соломія Опришко) представила новий кліп на пісню "Невже", у якому змінилася до невпізнання. Відео опубліковано на YouTube-каналі артистки.

Новий кліп Klavdia Petrivna

"Невже? Авжеж! Посміхайтеся. Особливо з себе", – зазначила Klavdia Petrivna.

У кліпі співачка постала в несподіваному театральному образі П'єро – сумного, але водночас сильного та харизматичного персонажа. Образ символізує внутрішню боротьбу та переживання, які переживає кожен артист на своєму шляху.

"Трек звучить як реакція на хейт і негатив, що оточує виконавців, але замість того, щоб здаватися, він переходить у новий етап внутрішнього зростання. Це своєрідний маніфест артистки, яка не дозволить негативу та критиці збити її з обраного шляху", — розповідає пресслужба Klavdia Petrivna.

В Instagram співачка зізналася, що хотіла піти на "Євробачення" з цією композицією.

"Клавочко, ідіть обовʼязково на наступне Євробачення! Ви в нас така перлинка!!!", "Якби пісня знайди мене була нова, вона б розірвала всіх щей з крутим номером інкогніто", — коментують фоловери юної знаменитості.

Нова пісня Klavdia Petrivna

Кульмінацією кліпу на пісню "Невже" стала театральна сцена, де Klavdia Petrivna опиняється під впливом Соломії Опришко.

"Цей момент символізує боротьбу за власне "я", де героїня усвідомлює свою силу та незалежність, відкривши нову грань її артистичної постаті", — зазначає пресслужба зірки сцени.

Над кліпом працював український режисер Арсеній Перов.

Нагадаємо, у чому секрет Klavdia Petrivna.

Також Фокус писав про новий кліп Дмитра Монатика.