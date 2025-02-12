MONATIK представив наймасштабніший кліп у своїй творчості (відео)

У ролику знялася знаменита танцівниця Тасір. Уже не вперше авторкою відеороботи стала Таню Муїньо.

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Український співак MONATIK (Дмитро Монатик) представив нову відеороботу на свою пісню "Так вмієш лиш ти". Запальний ролик зʼявився на YouTube-каналі артиста.

Пісня MONATIK "Так вмієш лиш ти"

Композиція, яка увійшла до четвертого сольного альбому MONATIK, готувалася понад три роки до релізу. Уже не вперше кліп для співака зняла знаменита режисерка Таню Муїньо, яка створювала відео для Дуа Ліпи, Дженніфер Лопес.

"MONATIK — новатор української поп-сцени — продовжує вражати сучасну українську поп-індустрію та встановлює нові стандарти, як у звучанні, так і у відероботах. Його новий відеокліп на композицію "Так вмієш лиш ти", яка є флагманом майбутнього альбому, демонструє унікальність української поп-музики, здатної мотивувати, захоплювати та надихати. Ця робота втілює професіоналізм, сміливі творчі рішення та відданість високим стандартам", — розповідає пресслужба артиста.

Нова пісня Дмитра Монатика описує здатність побачити у людині найкраще, можливо те, що не здатні побачити інші. "Так вмієш лиш ти" оспівує кохання з першого погляду.

Кліп став наймасштабнішим у творчості MONATIK. Зйомки проходили у Києві ще до початку повномасштабної війни.

"У найскладніші часи мистецтво дарує натхнення, віру в майбутнє та об'єднує українців", — вважає MONATIK.

У центрі відеороботи — танцівниця Тасір, відома співпрацею з Ріанною, Карді Бі, Крісом Брауном, Ашером тощо.

Тасір у кліпі MONATIK

"Я така рада цьому! Я запам'ятаю цей досвід назавжди!!!" — написала Тасір у коментарях.

Нагадаємо, як пройшла перша персональна виставка MONATIK.

Також Фокус писав про спільну пісню Дмитра Монатика та Джамали.