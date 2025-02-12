MONATIK представил самый масштабный клип в своем творчестве (видео)

В ролике снялась знаменитая танцовщица Тасир. Уже не впервые автором видеоработы стала Таню Муиньо.

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Украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) представил новую видеоработу на свою песню "Так вмієш лише ти". Зажигательный ролик появился на YouTube-канале артиста.

Песня MONATIK "Так вмієш лише ти"

Композиция, которая вошла в четвертый сольный альбом MONATIK, готовилась более трех лет до релиза. Уже не впервые клип для певца сняла знаменитая режиссер Таню Муиньо, которая создавала видео для Дуа Липы, Дженнифер Лопес.

"MONATIK — новатор украинской поп-сцены — продолжает поражать современную украинскую поп-индустрию и устанавливает новые стандарты, как в звучании, так и в видеоряде. Его новый видеоклип на композицию "Так вмієш лише ти", которая является флагманом будущего альбома, демонстрирует уникальность украинской поп-музыки, способной мотивировать, захватывать и вдохновлять. Эта работа воплощает профессионализм, смелые творческие решения и преданность высоким стандартам", — рассказывает пресс-служба артиста.

Новая песня Дмитрия Монатика описывает способность увидеть в человеке лучшее, возможно то, что не способны увидеть другие. "Так вмієш лише ти" воспевает любовь с первого взгляда.

Клип стал самым масштабным в творчестве MONATIK. Съемки проходили в Киеве еще до начала полномасштабной войны.

"В самые сложные времена искусство дарит вдохновение, веру в будущее и объединяет украинцев", — считает MONATIK.

В центре видеоработы — танцовщица Тасир, известная сотрудничеством с Рианной, Карди Би, Крисом Брауном, Ашером и др.

Тасир в клипе MONATIK

"Я так рада этому! Я запомню этот опыт навсегда!!!" — написала Тасир в комментариях.

Напомним, как прошла первая персональная выставка MONATIK.

Также Фокус писал о совместной песне Дмитрия Монатика и Джамалы.