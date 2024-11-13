Дантес, Дорофеева и Птушкин: как прошла первая персональная выставка MONATIK (фото)

Монатик впервые представил себя в качестве художника. Это первая творческая выставка певца, где можно увидеть его картины и арт-объекты.

В столице состоялась презентация первой персональной выставки украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), на которой он представил свои творческие наработки — картины и арт-объекты. На событии, которое стартовало 11 ноября, появились немало звездных гостей, среди которых был и Фокус.

Так, выставка называется "The Views". Создал артист ее в коллаборации с украинским художественным проектом KOTO. Это первая работа певца в качестве художника. Оценить новое направление творчества артистка пришли немало публичных людей. Так, среди гостей можно было увидеть семью Дмитрия — Ирину и двух сыновей. Также зрителями были и дизайнеры Иван Фролов (FROLOV) и Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy).

Не обошли такое выдающееся событие и телеведущая Мария Ефросинина, певица Надежда Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин, которые также встретились на мероприятии со своими бывшими — Дашей Кацуриной и Владимиром Дантесом. Кроме этого, поддержать певца пришла семья телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая, семья Дмитрия и Кристины Решетник, семья Кошевых. Из коллег по сцене на выставке можно было увидеть Алексея Завгороднего (POSITIFF), Дмитрия Коляденко, Фагота, Алену Алену.

Кроме этого, выставку певца посетил нынешний "Холостяк" Александр "Терен", а также режиссер Алан Бадоев. Среди гостей было немало блогеров — Даша Квиткова, Таня Парфильева и Иван Кришталь, Евгений Таллер, Галицкая Дива, Сабина Мусина и многие другие.

Всего за один день выставку посетило около полусотни гостей. Известно, что все желающие также могут посмотреть творения артиста. Сделать это можно до 24 ноября.

Александр Педан Фото: KULAKOVSKY

Мушег Циронян Фото: KULAKOVSKY

Геннадий Ветер Фото: KULAKOVSKY

семья Кошевых Фото: KULAKOVSKY

Владимир Дантес Фото: KULAKOVSKY

Галицкая Дева Фото: KULAKOVSKY

Катя Осадчая Фото: KULAKOVSKY

Андрей Чорновол Фото: KULAKOVSKY

Соня Плакидюк Фото: KULAKOVSKY

Женя Янович Фото: KULAKOVSKY

Фагот Фото: KULAKOVSKY

Сергей Перман Фото: KULAKOVSKY

Анастасия Короткая Фото: KULAKOVSKY

Шовкопляс Неля Фото: KULAKOVSKY

Антон Тимошенко Фото: KULAKOVSKY

Дмитрий Монатик и Евгений Кошевой с женой Фото: KULAKOVSKY

Фагот и Александр Педан Фото: KULAKOVSKY

Антон Птушкин Фото: KULAKOVSKY

Сабина Мусина Фото: KULAKOVSKY

Настя Елисеева Фото: KULAKOVSKY

Алан Бадоев Фото: KULAKOVSKY

Позитив Фото: KULAKOVSKY

Миша Кацурин и Надя Дорофеева Фото: KULAKOVSKY

Кирилл Тимошенко с семьей Фото: KULAKOVSKY

Таня Читата Фото: KULAKOVSKY

Дмитрий Монатик с семьей Фото: KULAKOVSKY

Дмитрий Монатик и семья Решетников Фото: KULAKOVSKY

Женя Янович Фото: KULAKOVSKY

Алексей Гончаренко Фото: KULAKOVSKY

Дмитрий Монатик и Сабина Мусина Фото: KULAKOVSKY

Даша Кацурина Фото: KULAKOVSKY

ALYONA ALYONA и Дмитрий Монатик Фото: KULAKOVSKY

Шилько Павел Фото: KULAKOVSKY

Дмитрий Монатик и Даша Квиткова Фото: KULAKOVSKY

Иван Кришталь & Татьяна Парфильева Фото: KULAKOVSKY

Евгений Таллер Фото: KULAKOVSKY

Кирилл Тимошенко Фото: KULAKOVSKY

Антон Тимошенко Фото: KULAKOVSKY

Александр "Терен" Будько Фото: KULAKOVSKY

Маша Ефросинина Фото: KULAKOVSKY

Напомним, ранее мы писали, что за выступление Монатика на роскошной свадьбе в Италии поплатилась барабанщица — девушку выгнали из группы.

Кроме этого, Фокус писал, кто такая Ангелина Терская на свадьбе которой выступил Максим Галкин и Monatik.