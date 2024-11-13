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Дантес, Дорофеева и Птушкин: как прошла первая персональная выставка MONATIK (фото)

MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости
Фото: KULAKOVSKY | Персональная выставка MONATIK

Монатик впервые представил себя в качестве художника. Это первая творческая выставка певца, где можно увидеть его картины и арт-объекты.

В столице состоялась презентация первой персональной выставки украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), на которой он представил свои творческие наработки — картины и арт-объекты. На событии, которое стартовало 11 ноября, появились немало звездных гостей, среди которых был и Фокус.

Так, выставка называется "The Views". Создал артист ее в коллаборации с украинским художественным проектом KOTO. Это первая работа певца в качестве художника. Оценить новое направление творчества артистка пришли немало публичных людей. Так, среди гостей можно было увидеть семью Дмитрия — Ирину и двух сыновей. Также зрителями были и дизайнеры Иван Фролов (FROLOV) и Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy).

Не обошли такое выдающееся событие и телеведущая Мария Ефросинина, певица Надежда Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин, которые также встретились на мероприятии со своими бывшими — Дашей Кацуриной и Владимиром Дантесом. Кроме этого, поддержать певца пришла семья телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая, семья Дмитрия и Кристины Решетник, семья Кошевых. Из коллег по сцене на выставке можно было увидеть Алексея Завгороднего (POSITIFF), Дмитрия Коляденко, Фагота, Алену Алену.

Кроме этого, выставку певца посетил нынешний "Холостяк" Александр "Терен", а также режиссер Алан Бадоев. Среди гостей было немало блогеров — Даша Квиткова, Таня Парфильева и Иван Кришталь, Евгений Таллер, Галицкая Дива, Сабина Мусина и многие другие.

Всего за один день выставку посетило около полусотни гостей. Известно, что все желающие также могут посмотреть творения артиста. Сделать это можно до 24 ноября.

MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Александр Педан
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Мушег Циронян
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Геннадий Ветер
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
семья Кошевых
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Владимир Дантес
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Галицкая Дева
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Катя Осадчая
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Андрей Чорновол
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Соня Плакидюк
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Женя Янович
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Фагот
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Сергей Перман
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Анастасия Короткая
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Шовкопляс Неля
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Антон Тимошенко
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Дмитрий Монатик и Евгений Кошевой с женой
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Фагот и Александр Педан
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Антон Птушкин
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Сабина Мусина
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Настя Елисеева
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Алан Бадоев
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Позитив
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Миша Кацурин и Надя Дорофеева
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Кирилл Тимошенко с семьей
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Таня Читата
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Дмитрий Монатик с семьей
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Дмитрий Монатик и семья Решетников
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Женя Янович
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Алексей Гончаренко
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Дмитрий Монатик и Сабина Мусина
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Даша Кацурина
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
ALYONA ALYONA и Дмитрий Монатик
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Шилько Павел
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Дмитрий Монатик и Даша Квиткова
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Иван Кришталь & Татьяна Парфильева
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Евгений Таллер
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Кирилл Тимошенко
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Антон Тимошенко
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Александр "Терен" Будько
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональная выставка, MONATIK картины, MONATIK арт-объекты, MONATIK персональная выставка и гости Fullscreen
Маша Ефросинина
Фото: KULAKOVSKY

Напомним, ранее мы писали, что за выступление Монатика на роскошной свадьбе в Италии поплатилась барабанщица — девушку выгнали из группы.

Кроме этого, Фокус писал, кто такая Ангелина Терская на свадьбе которой выступил Максим Галкин и Monatik.