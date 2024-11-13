Дантес, Дорофеева и Птушкин: как прошла первая персональная выставка MONATIK (фото)
Монатик впервые представил себя в качестве художника. Это первая творческая выставка певца, где можно увидеть его картины и арт-объекты.
В столице состоялась презентация первой персональной выставки украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), на которой он представил свои творческие наработки — картины и арт-объекты. На событии, которое стартовало 11 ноября, появились немало звездных гостей, среди которых был и Фокус.
Так, выставка называется "The Views". Создал артист ее в коллаборации с украинским художественным проектом KOTO. Это первая работа певца в качестве художника. Оценить новое направление творчества артистка пришли немало публичных людей. Так, среди гостей можно было увидеть семью Дмитрия — Ирину и двух сыновей. Также зрителями были и дизайнеры Иван Фролов (FROLOV) и Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy).
Не обошли такое выдающееся событие и телеведущая Мария Ефросинина, певица Надежда Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин, которые также встретились на мероприятии со своими бывшими — Дашей Кацуриной и Владимиром Дантесом. Кроме этого, поддержать певца пришла семья телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая, семья Дмитрия и Кристины Решетник, семья Кошевых. Из коллег по сцене на выставке можно было увидеть Алексея Завгороднего (POSITIFF), Дмитрия Коляденко, Фагота, Алену Алену.
Кроме этого, выставку певца посетил нынешний "Холостяк" Александр "Терен", а также режиссер Алан Бадоев. Среди гостей было немало блогеров — Даша Квиткова, Таня Парфильева и Иван Кришталь, Евгений Таллер, Галицкая Дива, Сабина Мусина и многие другие.
Всего за один день выставку посетило около полусотни гостей. Известно, что все желающие также могут посмотреть творения артиста. Сделать это можно до 24 ноября.
Напомним, ранее мы писали, что за выступление Монатика на роскошной свадьбе в Италии поплатилась барабанщица — девушку выгнали из группы.
Кроме этого, Фокус писал, кто такая Ангелина Терская на свадьбе которой выступил Максим Галкин и Monatik.