Беременная жена Монатика появились с сыновьями на персональной выставке певца (фото)

Беременная жена Дмитрия Монатика вместе с сыновьями пришла поддержать артиста на его персональной выставке.

Жена певца Дмитрия Монатика Ирина вместе с 9-летним Даниилом и 7-летним Платоном посетили персональную выставку артиста, которая состоялась в этот понедельник, 11 ноября, в столице. На событии побывал и Фокус.

Так, сейчас 38-летняя Ирина в надежде. Звездные супруги в ожидании третьего ребенка. Как недавно в одном из интервью рассказал Дмитрий, уже со дня на день младенец появится на свет, однако, какой пол будет у третьего ребенка Дмитрий рассказывать не захотел. Он признался, что они с женой не планировали делать гендер-пати, ведь не почувствовали эмоциональной потребности, поэтому просто вместе пошли и узнали пол ребенка. Заметим, что пара уже имеет двух сыновей.

Дмитрий Монатик с семьей Фото: KULAKOVSKY

Несмотря на то, что Ирина вот-вот родит, она не смогла пропустить такое важное событие для ее мужа — презентацию персональной выставки картин и арт-объектов. Для выхода в свет жена певца надела черные брюки и стильный пиджак бордового цвета в клетку, который имел также художественный принт на правом плече в виде пятна от варбы. Под образ Ирина обула яркую обувь, словно измазанную в краски, которая стильно сочеталась с принтом пиджака. Волосы Ирина распустила и сделала легкую укладку. Из аксессуаров на жене артиста можно было разглядеть массивные желтые серьги. Сыновья Дмитрия Монатика — Даниил и Платон были одеты в велюровые костюмы серого и горчичного цветов.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик снял новый клип в одном из исторических зданий Киева.

Кроме этого, Фокус писал, что Дмитрий Монатик признался, сколько ему заплатили за выступление на свадьбе, где ведущим был Максим Галкин.