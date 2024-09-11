Дмитрий Монатик снял новый клип в одном из исторических зданий Киева (видео)

Новую песню Монатик называет путешествием сквозь время и пространство, которое объединяет прошлое и настоящее, наполняя их новыми эмоциями.

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Украинский певец Дмитрий Монатик, выступающий под сценическим именем MONATIK презентует атмосферную песню "Назавжди" из четвертого студийного альбома "Вечно танцующий человек" и видеоработу, снятую в Доме Мороза. Об этом изданию Фокус сообщили менеджеры исполнителя.

Режиссером клипа "Назавжди" выступил Константин Гордиенко. Все события в новой видеоработе развиваются в одном из исторических зданий Киева — Доме Мороза, который считается архитектурной жемчужиной столицы. Его в свое время создал Иосиф Зекцер, известный украинский инженер, который умер еще в 1933 году.

Сам артист рассказал, что эта композиция является одной из самых эмоциональных, которые он когда-либо писал, ведь она о боли потери и разлуки, о путешествии сквозь это испытание, чтобы найти надежду.

"Это пока что одна из самых атмосферных песен, которые я когда-либо писал! Боль потери, боль разлуки, боль расстояния. Отсутствие души рядом... для того, чтобы найти силы поверить в то, что эта боль угаснет, расстояние уменьшится, а душа — вернется нужно преодолеть немалый путь. Когда вдохновение вместе с музой крепко спят, ритм сердца должен стать намного громче, чтобы они проснулись... чтобы выйти из ада, найти душу, увидеть свет... чтобы остаться в объятиях навсегда", — рассказал Монатик.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик признался, сколько ему заплатили за выступление на свадьбе, где ведущим был Максим Галкин.