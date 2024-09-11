Дмитро Монатік зняв новий кліп в одній з історичних будівель Києва (відео)

Нову пісню Монатік називає подорожю крізь час та простір, що поєднує минуле та сьогодення, наповнюючи їх новими емоціями.

Related video

Український співак Дмитро Монатік, який виступає під сценічним ім’ям MONATIK презентує атмосферну пісню "Назавжди" з четвертого студійного альбому "Вічно танцююча людина" та відеороботу, зняту в Будинку Мороза. Про це виданню Фокус повідомили менеджери виконавця.

Режисером кліпу "Назавжди" виступив Костянтин Гордієнко. Всі події у новій відеороботі розвиваються в одній з історичних будівель Києва — Будинку Мороза, який вважається архітектурною перлиною столиці. Його свого часу створив Йосип Зекцер, відомий український інженер, який помер ще у 1933 році.

Сам артист розповів, що ця композиція є однією з найбільш емоційних, які він коли-небудь писав, адже вона про біль втрати та розлуки, про подорож крізь це випробування, щоб знайти надію.

"Це поки що одна із найбільш атмосферних пісень, які я коли-небудь писав! Біль втрати, біль розлуки, біль відстані. Відсутність душі поруч… для того, щоб знайти сили повірити в те, що цей біль згасне, відстань зменшиться, а душа — повернеться потрібно подолати неабиякий шлях. Коли натхнення разом із музою міцно сплять, ритм серця мусить стати набагато гучнішим, аби вони прокинулися… щоб вийти з пекла, знайти душу, побачити світло… щоб залишитись в обіймах назавжди", — розповів Монатік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатік зізнався, скільки йому заплатили за виступ на весіллі, де ведучим був Максим Галкін.