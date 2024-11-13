Вагітна дружина Монатика з'явилися з синами на персональній виставці співака (фото)

Вагітна дружина Дмитра Монатіка разом з синами прийшла підтримати артиста на його персональній виставці.

Дружина співачка Дмитра Монатика Ірина разом з 9-річним Данилом та 7-річним Платоном відвідали персональну виставку артиста, яка відбалася цього понеділка, 11 листопада, в столиці. На події побував і Фокус.

Так, нині 38-річна Ірина при надії. Зіркове подружжя в очікуванні третьої дитини. Як нещодавно в одному з інтерв'ю розповів Дмитро, вже з дня на день немовля з'явиться на світ, однак, яка стать буде у третьої дитини Дмитро розповідати не захотів. Він зізнався, що вони з дружиною не планували робити гендер-паті, адже не відчули емоційної потреби, тому просто разом пішли і дізналися стать дитини. Зауважимо, що пара вже має двох синів.

Дмитро Монатик з родиною Фото: KULAKOVSKY

Попри те, що Ірина ото-от народить, вона не змогла пропустити таку важливу подію для її чоловіка — презентацію персональної виставки картин та арт-об'єктів. Для виходу у світ дружина співака одягла чорні штани та стильний піджак бордового кольору в клітинку, який мав також художній принт на правому плечі у вигляді плями від варби. Під образ Ірина взула яскраве взуття, яке немов вимазене у фарби, яке стильно поєднувалося з принтом піджака. Волосся Ірина розпустила та зробила легку укладку. З аксесуарів на дружині артиста можна було розгледіти масивні жовті сережки. Сини Дмитра Монатика — Данило та Платон були одягнені у велюрові костюми сірого та гірчичного кольорів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатик зняв новий кліп в одній з історичних будівель Києва.

Крім цього, Фокус писав, що Дмитро Монатик зізнався, скільки йому заплатили за виступ на весіллі, де ведучим був Максим Галкін.