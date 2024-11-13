Дантес, Дорофєєва та Птушкін: як пройшла перша персональна виставка MONATIK (фото)

Монатик вперше представив себе у якості митця. Це перша творча виставка співака, де можна побачити його картини та артоб'єкти.

У столиці відбулася презентація першої персональної виставки українського співака Дмитра Монатика (MONATIK), на якій він представив свої творчі напрацювання — картини та артоб'єкти. На події, яка стартувала 11 листопада, з'явилися чимало зіркових гостей, серед яких був і Фокус.

Так, виставка має назву "The Views". Створив артист її у колаборації з українським мистецьким проєктом KOTO. Це перша робота співака у якості митця. Оцінити новий напрям творчості артистка прийшли чимало публічних людей. Так, серед гостей можна було побачити родину Дмитра — Ірину та двох синів. Також глядачами були і дизайнери Іван Фролов (FROLOV) та Руслан Багінський (Ruslan Baginskiy).

Не оминули таку визначну подію і телеведуча Марія Єфросиніна, співачка Надія Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін, які також зустрілися на заході зі своїми колишніми — Дашею Кацуріною та Володимиром Дантесом. Крім цього, підтримати співака прийшла родина телеведучих Юрій Горбунов та Катя Осадча, родина Дмитра та Христини Решетнік, родина Кошових. З колег по сцені на виставці можна було побачити Олексія Завгороднього (POSITIFF), Дмитра Коляденка, Фагота, Альону Альону.

Крім цього, виставку співака відвідав нинішній "Холостяк" Олександр "Терен", а також режисер Алан Бадоєв. Серед гостей було чимало блогерів — Даша Квіткова, Таня Парфільєва та Іван Кришталь, Євген Таллер, ГАлицька Діва, Сабіна Мусіна та багато інших.

Загалом, за один день виставку відвідали близько пів сотні гостей. Відомо, що всі охочі також можуть переглянути творіння артиста. Зробити це можна до 24 листопада.

Олександр Педан Фото: KULAKOVSKY

Мушег Циронян Фото: KULAKOVSKY

Геннадій Вітер Фото: KULAKOVSKY

родина Кошових Фото: KULAKOVSKY

Володимир Дантес Фото: KULAKOVSKY

Галицька Діва Фото: KULAKOVSKY

Катя Осадча Фото: KULAKOVSKY

Андрій Чорновол Фото: KULAKOVSKY

Соня Плакидюк Фото: KULAKOVSKY

Женя Янович Фото: KULAKOVSKY

Фагот Фото: KULAKOVSKY

Сергій Перман Фото: KULAKOVSKY

Анастасія Коротка Фото: KULAKOVSKY

Шовкопляс Неля Фото: KULAKOVSKY

Антон Тимошенко Фото: KULAKOVSKY

Дмитро Монатік та Євген Кошовий з дружиною Фото: KULAKOVSKY

Фагот та Олександр Педан Фото: KULAKOVSKY

Антон Птушкін Фото: KULAKOVSKY

Сабіна Мусіна Фото: KULAKOVSKY

Настя Єлісєєва Фото: KULAKOVSKY

Алан Бадоєв Фото: KULAKOVSKY

Позитив Фото: KULAKOVSKY

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва Фото: KULAKOVSKY

Кирило Тимошенко з родиною Фото: KULAKOVSKY

Таня Чітата Фото: KULAKOVSKY

Дмитро Монатік з родиною Фото: KULAKOVSKY

Дмитро Монатік та родина Решетніків Фото: KULAKOVSKY

Женя Янович Фото: KULAKOVSKY

Олексій Гончаренко Фото: KULAKOVSKY

Дмитро Монатік та Сабіна Мусіна Фото: KULAKOVSKY

Даша Кацуріна Фото: KULAKOVSKY

ALYONA ALYONA та Дмитро Монатік Фото: KULAKOVSKY

Шилько Павло Фото: KULAKOVSKY

Дмитро Монатік та Даша Квіткова Фото: KULAKOVSKY

Іван Кришталь & Тетяна Парфільєва Фото: KULAKOVSKY

Євген Таллер Фото: KULAKOVSKY

Кирило Тимошенко Фото: KULAKOVSKY

Антон Тимошенко Фото: KULAKOVSKY

Олександр "Терен" Будько Фото: KULAKOVSKY

Маша Єфросиніна Фото: KULAKOVSKY

Нагадаємо, раніше ми писали, що за виступ Монатика на розкішному весіллі в Італії поплатилася барабанщиця — дівчину вигнали з гурту.

Крім цього, Фокус писав, хто така Ангеліна Терська на весіллі якої виступив Максим Галкін і Monatik.