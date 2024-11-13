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Дантес, Дорофєєва та Птушкін: як пройшла перша персональна виставка MONATIK (фото)

MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості
Фото: KULAKOVSKY | Персональна виставка MONATIK

Монатик вперше представив себе у якості митця. Це перша творча виставка співака, де можна побачити його картини та артоб'єкти.

У столиці відбулася презентація першої персональної виставки українського співака Дмитра Монатика (MONATIK), на якій він представив свої творчі напрацювання — картини та артоб'єкти. На події, яка стартувала 11 листопада, з'явилися чимало зіркових гостей, серед яких був і Фокус.

Так, виставка має назву "The Views". Створив артист її у колаборації з українським мистецьким проєктом KOTO. Це перша робота співака у якості митця. Оцінити новий напрям творчості артистка прийшли чимало публічних людей. Так, серед гостей можна було побачити родину Дмитра — Ірину та двох синів. Також глядачами були і дизайнери Іван Фролов (FROLOV) та Руслан Багінський (Ruslan Baginskiy).

Не оминули таку визначну подію і телеведуча Марія Єфросиніна, співачка Надія Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін, які також зустрілися на заході зі своїми колишніми — Дашею Кацуріною та Володимиром Дантесом. Крім цього, підтримати співака прийшла родина телеведучих Юрій Горбунов та Катя Осадча, родина Дмитра та Христини Решетнік, родина Кошових. З колег по сцені на виставці можна було побачити Олексія Завгороднього (POSITIFF), Дмитра Коляденка, Фагота, Альону Альону.

Крім цього, виставку співака відвідав нинішній "Холостяк" Олександр "Терен", а також режисер Алан Бадоєв. Серед гостей було чимало блогерів — Даша Квіткова, Таня Парфільєва та Іван Кришталь, Євген Таллер, ГАлицька Діва, Сабіна Мусіна та багато інших.

Загалом, за один день виставку відвідали близько пів сотні гостей. Відомо, що всі охочі також можуть переглянути творіння артиста. Зробити це можна до 24 листопада.

MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Олександр Педан
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Мушег Циронян
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Геннадій Вітер
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
родина Кошових
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Володимир Дантес
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Галицька Діва
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Катя Осадча
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Андрій Чорновол
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Соня Плакидюк
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Женя Янович
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Фагот
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Сергій Перман
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Анастасія Коротка
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Шовкопляс Неля
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Антон Тимошенко
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Дмитро Монатік та Євген Кошовий з дружиною
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Фагот та Олександр Педан
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Антон Птушкін
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Сабіна Мусіна
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Настя Єлісєєва
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Алан Бадоєв
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Позитив
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Міша Кацурін та Надя Дорофєєва
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Кирило Тимошенко з родиною
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Таня Чітата
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Дмитро Монатік з родиною
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Дмитро Монатік та родина Решетніків
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Женя Янович
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Олексій Гончаренко
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Дмитро Монатік та Сабіна Мусіна
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Даша Кацуріна
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
ALYONA ALYONA та Дмитро Монатік
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Шилько Павло
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Дмитро Монатік та Даша Квіткова
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Іван Кришталь & Тетяна Парфільєва
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Євген Таллер
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Кирило Тимошенко
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Антон Тимошенко
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Олександр "Терен" Будько
Фото: KULAKOVSKY
MONATIK, MONATIK персональна виставка, MONATIK картини, MONATIK арт-об'єкти, MONATIK персональна виставка та гості Fullscreen
Маша Єфросиніна
Фото: KULAKOVSKY

Нагадаємо, раніше ми писали, що за виступ Монатика на розкішному весіллі в Італії поплатилася барабанщиця — дівчину вигнали з гурту.

Крім цього, Фокус писав, хто така Ангеліна Терська на весіллі якої виступив Максим Галкін і Monatik.