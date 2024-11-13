Дантес, Дорофєєва та Птушкін: як пройшла перша персональна виставка MONATIK (фото)
Монатик вперше представив себе у якості митця. Це перша творча виставка співака, де можна побачити його картини та артоб'єкти.
У столиці відбулася презентація першої персональної виставки українського співака Дмитра Монатика (MONATIK), на якій він представив свої творчі напрацювання — картини та артоб'єкти. На події, яка стартувала 11 листопада, з'явилися чимало зіркових гостей, серед яких був і Фокус.
Так, виставка має назву "The Views". Створив артист її у колаборації з українським мистецьким проєктом KOTO. Це перша робота співака у якості митця. Оцінити новий напрям творчості артистка прийшли чимало публічних людей. Так, серед гостей можна було побачити родину Дмитра — Ірину та двох синів. Також глядачами були і дизайнери Іван Фролов (FROLOV) та Руслан Багінський (Ruslan Baginskiy).
Не оминули таку визначну подію і телеведуча Марія Єфросиніна, співачка Надія Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін, які також зустрілися на заході зі своїми колишніми — Дашею Кацуріною та Володимиром Дантесом. Крім цього, підтримати співака прийшла родина телеведучих Юрій Горбунов та Катя Осадча, родина Дмитра та Христини Решетнік, родина Кошових. З колег по сцені на виставці можна було побачити Олексія Завгороднього (POSITIFF), Дмитра Коляденка, Фагота, Альону Альону.
Крім цього, виставку співака відвідав нинішній "Холостяк" Олександр "Терен", а також режисер Алан Бадоєв. Серед гостей було чимало блогерів — Даша Квіткова, Таня Парфільєва та Іван Кришталь, Євген Таллер, ГАлицька Діва, Сабіна Мусіна та багато інших.
Загалом, за один день виставку відвідали близько пів сотні гостей. Відомо, що всі охочі також можуть переглянути творіння артиста. Зробити це можна до 24 листопада.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за виступ Монатика на розкішному весіллі в Італії поплатилася барабанщиця — дівчину вигнали з гурту.
Крім цього, Фокус писав, хто така Ангеліна Терська на весіллі якої виступив Максим Галкін і Monatik.